Twaalf jaar cel voor wurging van vrouw in Amstelveen

De man legde verschillende verklaringen af over zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw, die op 18 of 19 september 2017 zou zijn gewurgd.



Zo verklaarde hij eerst tijdens de seks als spel haar keel te hebben dichtgeknepen met een laken en een kussen. Bij een tweede verhoor zei hij de vrouw tijdens de seks te dicht tegen zich aan te hebben gedrukt. Weer later verklaarde hij haar in de keuken te hebben gewurgd.



Hij zou dit hebben gedaan vanwege het verdriet van het slachtoffer om haar recent overleden moeder. Door haar te wurgen zou hij de vrouw 'bij haar moeder brengen'.



Met opzet

Volgens de rechter is het niet mogelijk om de exacte toedracht van het overlijden vast te stellen, omdat er geen andere getuigen zijn en er geen ander bewijs is dan de wisselende verklaringen van de verdachte.



De man verklaarde in de rechtbank opnieuw de vrouw te hebben gedood. Bovendien ging hij door nadat de vrouw hem vroeg te stoppen. De rechter oordeelt dan ook dat de man met opzet heeft gehandeld.