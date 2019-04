Twaalf aanhoudingen in verband met aanslag Telegraaf

Het gaat om jonge mannen, 20 tot 27 jaar oud, die allemaal bekend waren bij de politie. Zes van hen worden rechtstreeks gelinkt aan de aanslag op De Telegraaf.



Bij invallen in vele panden, waaronder woningen, garages en loodsen, zijn spullen gevonden die voor grof geweld bedoeld lijken, zoals gestolen bolides die als vluchtauto's kunnen dienen.



Chef Olivier Dutilh van de Amsterdamse recherche: "Wij als Amsterdamse recherche hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de aanslag op De Telegraaf, die wij hoog opnemen omdat het een aanval was op de persvrijheid. Onze collega's van de landelijke recherche hebben zich in een parallel onderzoek gericht op de faciliteerders van extreem geweld."



Opdracht

De opsporingsdiensten zijn er van overtuigd dat zij de aanslag pleegden in opdracht van de voortvluchtige Marokkaans-Nederlandse crimineel Ridouan Taghi (41) - over wie de krant kort tevoren had gepubliceerd.



In de vroege ochtend van 26 juni vorig jaar ramde een in Amsterdam gestolen Volkswagen Caddy de glazen voorgevel van het gebouw van de Telegraaf Media Groep. De bestuurder stak de auto vervolgens met benzine uit een jerrycan in brand. Het gebouw raakte zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond.



Antitankwapen

Vijf dagen voor de aanslag op het Telegraafgebouw was 's nachts met een antitankwapen een granaat afgeschoten op het gebouw even verderop op bedrijventerrein Sloterdijk, waarin de redactie zit van weekblad Panorama - dat eveneens over Ridouan Taghi en zijn bende had gepubliceerd. Voor die aanslag komen in mei drie verdachten voor de rechter.



In de nacht van 22 op 23 juni - tussen de aanslagen op de mediapanden in - was een brandbom gegooid naar een slijterij in Taghi's thuisbasis Vianen, nadat een ondernemer uit het winkelcentrum anoniem over Taghi was geciteerd in De Telegraaf. De winkel brandde uit. Ook die zaak wordt nog onderzocht.



De voortvluchtige Taghi wordt verantwoordelijk gehouden voor een spoor van geweld, waaronder tientallen liquidaties.