Twaalf aanhoudingen bij opstootjes kermis Westerpark

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Het zou gaan om opstootjes tussen enkele tientallen dronken jongeren.



Toen de Mobiele Eenheid (ME) en andere politie-eenheden charges uitvoerden, richtten de jongeren zich voornamelijk tegen de politie. Daarbij werden vernielingen aangericht aan een bushokje, geparkeerde auto's en fietsen.



"Uiteindelijk zijn er in totaal twaalf aanhoudingen verricht," aldus een woordvoerder van de politie. "Uit de verhoren moet blijken wat exact de aanleiding is geweest voor de relletjes en waar de jongeren vandaan komen."



Op last van het beveiligingsbedrijf van de exploitant is besloten de kermis eerder te sluiten. De Haarlemmerweg is afgesloten en staat vol met busjes van de politie en ME.