Tussen haat en liefde terugkijken naar de Bijlmer: ‘Dat kind dat Zuidoost zo graag achter zich wilde laten, zit nog altijd in me’

Beeld Brian Elstak

Mijn kinderjaren speelden zich af op acht hoog in de Bijlmerflat Daalwijk. In een woning van meer dan 100 vierkante meter groot, waar mijn broertjes en ik hele zomervakanties lezend, gamend en fantaserend doorbrachten. We voetbalden door het huis heen, fietsten van de voordeur naar de balkondeur en op het balkon speelden we tikkertje tussen de kleren aan de waslijn.

Maar zo fijn als het binnenshuis was, zo onprettig was het erbuiten. In de lift kon het naar urine ruiken, in het trappenhuis naar de ontlasting van de mensen die daar sliepen. Te vaak hoorden we over overvallen in de flat en auto-inbraken in de parkeergarage. Liever fietste ik naar mijn vrienden in de buurt van mijn basisschool in Diemen. Dan droomde ik over ook zo’n leven in een fijne eengezinswoning met een achtertuin en een voordeur op straatniveau.

Op mijn twaalfde kwam die Diemerdroom uit, in de Bijlmer. Daalwijk moest worden gerenoveerd en vanuit die oude Bijlmerberg daalde ons gezin af naar een nieuwbouwvallei een buurtje verderop. Daar maakte ik voor het eerst buurtvrienden. We voetbalden op straat, voor de deur, en ook de achtertuinen waren in de begindagen één groot speelveld, omdat de woningcorporatie geen tuinhekken had meegeleverd. Na zo’n dag buitenspelen viel ik soms al op de trap in slaap, uitgeput van alle indrukken van mijn nieuwe Bijlmerleven.

Twee-onder-eenkapwoning

Ik sliep met een gerust hart, niet wetende dat de hogere machten veel groter droomden over de Bijlmer. Jaren later werden er tegenover ons in de straat twee-onder-eenkapwoningen opgeleverd, waar wel drie van onze rijtjeshuizen in pasten. Er was ongetwijfeld ook het gecombineerde inkomen van drie van onze socialehuur-huishoudens voor nodig om er een te kunnen betalen.

Achteraf bezien zaten we midden in de gentrificatie van Zuidoost. Met prijzige huur- en koopwoningen werd onze volkswijk langzaam getransformeerd. Inmiddels wordt ook het horeca- en winkelaanbod toegespitst op hoogopgeleide tweeverdieners. Het maakt de boel diverser, maar voor de mensen met lagere inkomens wordt wonen en leven in hun wijken meer en meer een uitdaging.

Anderhalf jaar geleden verruilde ik de Bijlmer voor de Amsterdamse binnenstad. Bij vertrek vroeg ik me af of ik door de stijgende huur- en koopprijzen in de voorzienbare toekomst terug zou kunnen keren. Daarop vroeg ik me af ik terug zou wíllen keren, want dat kind dat toen zo graag de Bijlmer achter zich wilde laten, zit nog altijd in me.

Terwijl er zoveel mensen zijn die in de Bijlmer willen wonen. Van Bijlmerbewonderaars die deel willen uitmaken van het superdiverse walhalla tot huizenjagers die azen op nog relatief betaalbare Amsterdamse woningen. En niet te vergeten de Bijlmerbaby’s, zoals mijn vrienden Ayesha Djwalapersad (27) en Daanisj Mahabier (28), wier jeugdherinneringen verspreid liggen over heel Zuidoost.

Net als ik reisden zij als middelbare scholieren dagelijks van en naar Oud-Zuid. Daanisj: “Ze dachten daar dat ik een of andere gangster was.” Ayesha: “Ze verwachtten niet dat ik in een rijtjeshuis woonde.” Net als ik studeerden ze daarna eventjes politicologie aan de UvA. Maar anders dan ik bleven zij de Bijlmer trouw. Een aantal jaar geleden hielden ze zelfs hun prachtige huwelijksceremonie in het huis van Ayesha’s moeder, op een steenworp afstand van mijn ouderlijk huis.

Zij zien zichzelf heel misschien elders in Amsterdam of bijvoorbeeld in Amstelveen wonen, maar het liefst blijven ze in de Bijlmer. Het ‘waarom’ vormt aanleiding voor een gesprek hierover, in hun recent gekochte hoekwoning. Beiden werken als model: met regelmaat vliegen Ayesha en Daanisj voor hun werk de wereld over, van een modeshow in Parijs voor luxemerk Louis Vuitton, tot een fotoshoot in Australië.

Hun liefde voor de Bijlmer zit in alledaagse dingen. Zo roemt Daanisj de hangcultuur in winkelcentrum Ganzenhoef: “In andere stadsdelen is bijna niemand op straat na een bepaald tijdstip. Als buitenstaander schat je de straatsfeer misschien niet gelijk op waarde, maar voor mij is het erfgoed.” Ayesha nuanceert: “Voor een vrouw is het intimiderend als mannen je bijvoorbeeld nafluiten, al leer je uiteindelijk dat niemand echt iets doet.”

Nelson Mandelapark

Ervoor kiezen om in de Bijlmer te blijven betekent niet dat alles hetzelfde blijft, maken ze me duidelijk. Daanisj merkt bijvoorbeeld dat de tolerantie voor ‘geluidsoverlast’ afneemt. “Als iemand hier ’s avonds een feestje geeft, denk ik: laat ze feesten. Nieuwkomers die dat niet gewend zijn, denken: skotoe, waar blijf je?” Ayesha hoopt op haar beurt dat het auto- en parkeerbeleid niet te streng wordt: “Vanuit de Bijlmer fiets je niet even snel naar de rest van de stad. Ondanks het ov is het hier nu soms al een eilandje, je wil niet dat het verder afgezonderd raakt.”

“Wij houden natuurlijk graag vast aan wat we kennen, maar om te blijven moeten we meegroeien,” constateert Daanisj. Zo ontvangt Ayesha nieuwe, hippe eet- en drinkgelegenheden als The Traveller aan de Bijlmerdreef met open armen. Daanisj: “Ik ben ook benieuwd wat er na World of Food komt.” Volgens Daanisj staat het leven als Bijlmerbewoner sowieso in het teken van verandering: “Vroeger ging je alleen voor het Kwaku Festival naar het Nelson Mandelapark. Nu is het echt een recreatiepark waar kinderen spelen en waar wordt gesport.”

Een veranderende Bijlmer is dus een betere Bijlmer? “Wat is ‘beter’?” werpt Daanisj tegen. “Dat is niet als mijn mensen hier niet meer kunnen wonen.” Ayesha vult aan: “Een vriendin van mij heeft een masterdiploma, werkt al een jaar fulltime en nog steeds is het bijna onmogelijk om iets betaalbaars te vinden.”

Daanisj vertelt over de mooie herinneringen die hij maakte als hij vroeger met vriendjes op avontuur ging in de flats. De flats die ik juist zo verfoeide. Vooral de grote liefde die uit de jeugdherinneringen spreekt, treft me. Misschien ben ik als kind te streng geweest voor de Bijlmer, denk ik.

Die gedachte komt weer bij me op als ik vriend Osborne Stjeward (34) uithoor over zijn jeugdflat. “Echtenstein was een echte gemeenschap,” zegt hij. “Je had kinderen van allerlei afkomsten en iedereen kwam bij elkaar over de vloer.” Osborne verhuisde als jongetje met zijn ouders naar Osdorp en inmiddels woont hij al een paar jaar naar tevredenheid in Diemen. Dagelijks is hij druk met zijn kinderdagverblijf Kids Academy in Zuidoost en zijn ‘creative community agency’ Stewww. Hij bestiert beide ondernemingen vanuit een kantoor in het Hondsrugpark, de nieuwbouwbuurt in wording in het gebied dat zich uitstrekt van de Johan Cruijff Arena tot de Ikea.

Binnenkort hoeft Osborne de Bijlmer niet meer uit na een werkdag: hij kocht een nog te bouwen woning in het Hondrugspark. Het is een weloverwogen stap huiswaarts. “Het belangrijkste element in mijn connectie met de Bijlmer is de cultuur,” zegt hij. “Hier kan ik vrijblijvend Ghanees zijn, praten zoals ik thuis heb leren praten. Maar meer dan een smeltkroes van culturen is de Bijlmer een kernpunt van cultuur, van creativiteit en van gemeenschap.”

Koffiecultuur

Dit vooruitkijken op zijn aanstaande remigratie betekent niet dat Osbornes kritische blik is verdwenen: “Worden de mensen aan wie de Bijlmer haar unieke karakter en energie dankt meegenomen in de ontwikkelingen? Of zorgt alle nieuwbouw ervoor dat het hier alleen te duur voor hen wordt? Dat zijn vragen voor de projectontwikkelaars, want ik weet dat onder andere het Masterplan Zuidoost erop gericht is de community mee te nemen in deze ontwikkeling en eigenaar te maken van de toekomst van de Bijlmer.”

Osborne ziet Bijlmerbewoners al uitwijken naar betaalbaarder gemeentes zoals Almere en Purmerend. En Het Parool berichtte onlangs over migrantenkerken in de Bijlmer die moeilijk aan huisvesting komen door de hoge vastgoedprijzen. Nog dichterbij zien Osborne en ik hoe de ontwikkelingen ingrijpend zijn voor onze ouders; eerste generatie Ghanese migranten die een echte plaatsgebonden gemeenschap hebben opgebouwd.

Osborne: “De gemeenschap leeft nu op minder vierkante meters, nieuwe voorzieningen worden niet toegespitst op de mensen die er zijn, maar op die er kúnnen komen. Vroeger was er minder draagvlak voor iets als een koffiezaakje, Ghanezen hebben bijvoorbeeld niet zo’n koffiecultuur.”

Even later zit ik zelf in een koffiezaak in de Amsterdamse Poort, lurkend aan een white macchiato met slagroom, al was ik vergeten havermelk te bestellen. Dat de Bijlmer nu zulke koffietentjes heeft is toch ook een voordeel? “Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt,” zegt George Adegite (33), die bij aankomst een muntthee bestelt. “De ruime woningen in de gesloopte flats nodigden meer uit tot binnen chillen met vrienden. Met die kleinere woningen van nu ben je aangewezen op zulke ontmoetingsplaatsen, een beetje noodgedwongen, zoals in de binnenstad.”

Mengelmoes

Adegite – die eraan hecht te vermelden dat hij geen geboren Bijlmerbaby is, maar als kleuter vanuit Sittard hier kwam – is letterlijk én figuurlijk een beeldvormer van de Bijlmer. Hij beschilderde met andere kunstenaars parkeerautomaten in de Bijlmer, maakte een YouTubeserie over de flat Geldershoofd en tekent prijswinnende strips over die flat, waar hij zelf een woning huurt.

Vooral in de driedelige serie Bims in de lobby bestrijdt Adegite negatieve stereotyperingen over de Bijlmer. Zulke eenzijdige denkbeelden komen mij eerlijk gezegd wat gedateerd voor. “Ja, mensen binnen de Bims zien inderdaad dat er veel veranderd is,” zegt hij. “Die zien dat Ganzenhoef niet meer die catwalk is voor drugsverslaafden. Maar bij buitenstaanders leeft te vaak nog het oude beeld.”

Dat terwijl leven in de Bijlmer je juist een totaalbeeld van de wereld geeft, meent Adegite. “Hier wonen de uiteenlopende mensen met wie ik ben opgegroeid. Het is een mengelmoes, niet alleen van culturen, maar ook van rijk en arm en alles daar tussenin. Als ik na een reis terugkeer in Nederland denk ik: yes! Weer terug in de Bijlmer!”

Dit positieve beeld van een ‘insider’ brengt mij terug bij de ‘mooie kanten’ van gentrificatie. Buitenstaanders krijgen zo toch ook een positiever beeld van de Bijlmer? Volgens Adegite heb je echter niets aan een beter beeld als de oorspronkelijke bewoners niet fijn in de buurt kunnen blijven wonen: “Het is alsof je een dure auto krijgt, maar je daar financieel aan ten onder gaat. Vooral als het voelt alsof die auto je wordt opgedrongen.”

Jaloezie

Eenmaal thuis zet ik The Last Black Man in San Francisco op. Deze film vertelt over de zwarte Jimmie die niet meer lijdzaam toekijkt naar zijn gentrificerende stad. Maar veel krijg ik er niet van mee, want de gesprekken met mijn mede-Bijlmerbaby’s galmen nog na in mijn hoofd. Ik bekijk de website van een appartementencomplex in Zuidoost waarvan de verhuur net is gestart. Ik maak een goede kans, want wie zes jaar aaneensluitend in Zuidoost heeft gewoond, krijgt voorrang.

Dan eist de film toch mijn aandacht op. In een scène in de bus klagen twee (witte) nieuwkomers over hoe saai ze San Francisco vinden. Jimmie onderbreekt ze en zegt: “Je mag de stad alleen haten als je er ook van houdt.” Dit fragment doet me denken aan een ontmoeting met een oud-middelbareschoolgenoot, onlangs in een supermarkt in De Pijp. Hij vertelde dat hij daar in de buurt woonde maar graag zou verhuizen naar de levendige, groene en betaalbaardere Bijlmer. Die uitgesproken liefde trof me. Was het jaloezie?, denk ik nu. Ben ik klaar voor een nieuwe relatie met de Bijlmer?