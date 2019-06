Turnkampioen Joost Blits (1931-2019)

Joost Blits in 2012 met het dikke plakboek dat hij van zijn moeder kreeg en zijn rozet van de Joodse Maccabia Games. Beeld Marcel Israel

Blits, opgegroeid in de Amsterdamse Rivierenbuurt, stapte na het advies van zijn gymleraar de turnhal aan de Passeerderstraat, thans theater de Krakeling, binnen en werd lid van turnvereniging Olympia. André Verhoeven, een van zijn turnmaatjes, zag hem binnenkomen. “Als een raket schoot hij mij in alle vaardigheden voorbij. Zelf turnde ik al enkele jaren maar de moeilijkste dingen lukte Joost binnen de kortste keren. Hij zag een handstand in de ringen en zei: ‘Dat wil ik ook leren.’ En al snel kon hij het.” Vooral rek en ringen lagen hem. “Daar was hij goed in, want hij had er ook de bouw voor: hij was betrekkelijk klein en sterk. Net als Epke Zonderland.”

In kranten van de jaren vijftig en zestig komt zijn naam geregeld voorbij tijdens verslagen van turnwedstrijden. Blits deed vele malen mee aan de ‘Steenwedstrijden’ van de toenmalige Amsterdamse Turnbond. Acht keer is zijn naam in de marmeren steen van de gedenkplaats aan de wand gegraveerd.

Hij was lid van het Nederlands turnteam en stond op foto’s afgebeeld in de ringen en tijdens een paardsprong. Ook is er een foto van een handstand op één hand. In 1957 wilde hij graag deelnemen aan de Joodse Maccabia Games. Voor de organisatie was dat een probleem. Blits was half-Joods. ‘Maar op welk niveau turnt u?’ vroegen ze me. ‘U bent vierde van Nederland? O, maar dan wordt het een ander verhaal,’” vertelde Blits in 2012 in een interview aan Het Parool.

Dikwijls deed Blits mee aan turndemonstraties voor jubilerende turnverenigingen. “Dat vond hij leuk om te doen, maar het bijbehorende feest had ook zijn warme belangstelling. Turnsters zijn mooie vrouwen. Daar had hij ook oog voor,” zegt Verhoeven, zelf 86.

In de Soos in het souterrain van de voormalige Amsterdamse turnhal was Blits elke vrijdagavond te vinden voor het spelen van een potje tafeltennis, biljart of miezemauzen. Verhoeven: “Hij vond het pas mooi als hij kon winnen. Hij was heel fanatiek.”

Tijdens het Parool-interview in 2012 toonde Blits het dikke plakdoek dat zijn trotse moeder van alle prestaties van haar zoon had gemaakt. Uit een oude Yahtzeedoos haalde hij zijn medailles. Zelfs zijn witte turnbroek, inmiddels een maatje te klein, lag nog in de kast.