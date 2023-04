Turkse verkiezingen in Amsterdam: voor de een is Erdogan een held, voor de ander een dictator

Congrescentrum RAI is tot en met 7 mei een stemlocatie voor de Turkse verkiezingen. Beeld Marco Okhuizen

Het stembureau in hal 8 van de RAI is zaterdag om 9.00 uur opengegaan. Daar maken meteen honderden mensen gebruik van. Terwijl ze hun Turkse stempas en identiteitskaart paraat houden, vertrekt aan de overkant van de hal een bus vol buitenlandse toeristen richting de Keukenhof.

“Zij gaan tulpen kijken, prachtig. Die bloemen komen oorspronkelijk uit Turkije. Net als wij. Ik ben er geboren, een groot deel van mijn familie woont er. Daarom vind ik het belangrijk om voor de toekomst van mijn vaderland te stemmen,” vertelt Emine uit Zaandam. Ze laat er geen misverstand over bestaan: haar stem gaat naar Recep Tayyip Erdogan, de 69-jarige president die met zijn AK-partij door wil blijven regeren.

“Deze man is onze held. Voor hij premier en president was, was het niet best gesteld met Turkije. Er heerste veel armoede. Een groot deel van de bevolking heeft het tijdens zijn bewind beter gekregen. De gezondheidszorg is op peil, er zijn veel wegen aangelegd, mensen zijn tegenwoordig verzekerd,” somt de Zaandamse pluspunten op van Erdogans beleid.

Minpunten zijn er ook. “Tuurlijk, niemand is perfect. Kijk naar de torenhoge inflatie, dat is niet best. Het leven is zo duur in Turkije, daar maken we ons grote zorgen over.” Maar van kritiek op de stevige machtspositie van Erdogan wil de Zaandamse niks weten. “Hij is de beste president van Turkije, niemand kan hem vervangen.”

‘Autocratisch regime’

Daar denken Yigit en Zehra heel anders over. De twintigers wonen ruim een jaar in Amsterdam. Ze verhuisden vanuit Turkije naar Nederland om internationale werkervaring op te doen. Yigit als ingenieur, Zehra als politiek wetenschapper. Zij stemmen met volle overtuiging voor de oppositie, een blok van zes partijen onder leiding van de 74-jarige Kemal Kilicdaroglu.

“De AK-partij, en dus Erdogan, is te lang aan de macht. Het is een autocratisch regime geworden, in feite een dictatuur, en daar zijn steeds meer mensen de dupe van. Met name op economisch en sociaal vlak wordt ons land zo slecht bestuurd. Erdogan krijgt de inflatie al jaren niet onder controle. En zijn partij trekt overal aan de touwtjes, dat is erg frustrerend. Als je geen goede contacten hebt met de AKP, sta je 1-0 achter om een goede baan te krijgen,” vertelt Zehra. Het was voor haar een van de redenen om haar vaderland te verlaten.

De twee hopen dat er een nieuwe politieke wind gaat waaien die niet alleen de economie hervormt, maar ook corruptie aanpakt. “Dat is een van de grootste problemen. Om een voorbeeld te noemen: het Turkse Rode Kruis had tenten voor slachtoffers van de aardbeving. Die tenten gaven ze niet aan de gedupeerden, maar verkochten ze aan een andere hulporganisatie. Zo ver gaat het,” zegt Yigit.

De jonge Turken denken dat de oppositie deze keer grote kans maakt om de zege op te eisen, de verkiezingen beloven een nek-aan-nekrace te worden tussen de AK-partij en het oppositieblok. Dit blok van zes partijen heeft nu een lichte voorsprong in de peilingen. Tijdens de vorige verkiezingen in 2018 was het ook spannend, maar toen gaven vooral de stemmen van de Turken die in het buitenland wonen de doorslag. Een meerderheid van de diaspora – ook 74,95 procent van de stemmers in Amsterdam – stemde op Erdogan.

Twee Turks-Nederlandse stemmers bij de RAI in Amsterdam. Beeld Marco Okhuizen

Ajax, Feyenoord en PSV

De 27-jarige Cio uit Amsterdam verwacht eveneens een spannende verkiezingsstrijd, alhoewel hij niet zeker is van de kracht van het oppositieblok. “Wat kunnen we van hen verwachten als ze winnen? Nu hebben we stabiliteit. De oppositie bestaat uit zes partijen, maar ik denk dat ze de eenheid niet kunnen bewaren, ze zijn te verschillend qua achtergrond. Dat zou hetzelfde zijn als PSV, Feyenoord en Ajax samen laten werken in één vereniging. Dat gaat 'm niet worden.”

De rij voor de veertien stemhokjes wordt steeds langer. De Turkse-Nederlanders kunnen in de RAI negen dagen stemmen tussen 9.00 en 21.00 uur, in hal 8. Verkiezingscoördinatoren van de grootste partijen (AK-partij en CHP) laten weten dat de eerste verkiezingsdag tot nu toe zonder problemen verloopt en dat het bij alle vier de locaties druk is.

Nauwelijks campagne

Opvallend is dat er amper campagne wordt gevoerd voor de dubbele verkiezingen. Dat heeft volgens Hasan Tekten, in Nederland verkiezingscoördinator voor de AK-partij, vooral te maken met dat buitenlandse politici drie maanden voor de verkiezingen geen campagne mogen voeren in Nederland. Die maatregel is in 2019 ingevoerd nadat een campagnebijeenkomst in Rotterdam in 2017 uit de hand liep. Nederland zette een Turkse minister toen halsoverkop het land uit.

“Helaas kunnen we nu weinig, we hadden graag een zaal afgehuurd om een van onze parlementsleden te laten spreken. Maar dat kan niet. Wel hebben we flyers uitgedeeld en laten we bussen rijden naar de stembureaus. Maar het is minder dan andere jaren,” verzucht Tekten die voorspelt dat Erdogan met ruime meerderheid wordt herkozen. “Mede met dank aan de stemmen in Nederland.”

In Nederland zijn zo’n 250.000 Turkse-Nederlanders stemgerechtigd. Uit onderzoek van denktank Clingendael blijkt overigens dat 44 procent van de gemeenschap níét stemt. Wie wel gaat, kan tot en met 7 mei zijn stem uitbrengen in Deventer, Den Haag en Amsterdam. In Eindhoven tot en met 1 mei. De stembiljetten gaan daarna naar Ankara. Daar worden de stemmen op zondag 14 mei, de dag dat in Turkije zelf gestemd wordt, geopend.