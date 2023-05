Turkse verkiezingen gaan er deze keer op Sloterdijk heel wat gemoedelijker aan toe

Zo’n 200.0000 Turken die in Nederland wonen en Turkse Nederlanders kunnen tot woensdag opnieuw hun stem uitbrengen voor de Turkse presidentsverkiezingen. Beeld Dingena Mol

Nee, dat gaat hem niet worden. De zij-ingang van evenementenlocatie Rhone Events & Congrescenter is toch echt bedoeld voor oudere en minder mobiele stemmers.

Dat een vriendinnenstel dat duidelijk tot geen van beide categorieën behoort de snelle optie wil gebruiken, omdat ze hierna naar het strand moeten, kan de beveiliging van het feestcentrum op Sloterdijk niet vermurwen. Ook een gezin met kinderwagen wordt doorgestuurd naar de pretparkachtige wachtrij voor de ingang van de aanpalende club H7, die tot hetzelfde feestimperium behoort. “Alleen als u nog zwanger was geweest,” zegt een beveiliger.

Zo’n 200.0000 Turken die in Nederland wonen en Turkse Nederlanders kunnen tot woensdag opnieuw hun stem uitbrengen, nu op de twee overgebleven kandidaten: president Recep Tayyip Erdogan – die de eerste ronde won – en uitdager Kemal Kilicdaroglu van de gezamenlijke Turkse oppositie.

Van Rai naar Sloterdijk

De nieuwe ronde is nodig omdat geen van tweeën in Turkije de vereiste 50 procent van de stemmen behaalde. Dat zou met de Nederlandse uitslag wel anders zijn gelopen. In Amsterdam kreeg Erdogan twee weken geleden in de eerste ronde ruim 66 procent van de stemmen, Kilicdaroglu rond de 30 procent. In de rest van Nederland was Erdogans winst nog wat groter.

Was de Amsterdamse editie van de eerste stemronde twee weken geleden in de Rai, nu heeft het Turkse consulaat gekozen voor Sloterdijk. En dat is zichtbaar en voelbaar. Straten zijn afgezet, de parkeerplekken in het gras langs de Rhoneweg lopen rap vol en tussen de stemlocatie en station Sloterdijk is het een parade aan komende en gaande kiezers.

De familie Mehmet heeft er meteen maar een dagje uit van gemaakt. Eerst stemmen en dan met de kinderen naar het Westerpark. Zoon Ayaz heeft speciaal zijn shirt met Turkse vlag aangetrokken. Twee weken geleden waren ze er ook bij, maar was de sfeer heel anders. “Dit is veel rustiger,” zegt Ayaz.

Was bij de Rai regelmatig sprake van een gespannen sfeer, op Sloterdijk gaat alles in het gemoedelijke. Ook als de wachtrij achter de hekken weer aanzwelt. Er wordt water en yoghurtdrank uitgedeeld, want de zon staat hoog.

Protserige kroonluchters

Binnen detoneert de glinsterende kitsch van het evenementencentrum, normaliter een walhalla voor veelal Turkse bruiloften, een beetje met de logistiek van het stemcircus. Onder protserige kroonluchters zijn met zwarte doeken 13 stemlokalen opgesteld. In een zijzaal nog eens drie, voor wie de route van de minder mobiele kiezers heeft genomen.

Groepsgewijs worden bezoekers vanaf de binnentuin van H7 toegelaten in de grote zaal van het bruiloftscentrum. Binnen gaat het snel. Identificatie laten zien, formulier tekenen, stembiljet meenemen – maar wel even je telefoon bij de medewerkers van het stembureau achterlaten. En dan, na de stembusgang weer naar buiten, de zon van Sloterdijk in.

Af en toe hapert het machientje even als iemand met leesproblemen geholpen moet worden bij de stembusgang. Een enkeling zet een vingerafdruk in plaats van handtekening.

Onder protserige kroonluchters zijn met zwarte doeken 13 stemlokalen opgesteld. Beeld Dingena Mol

In de almaar chaotischer verkeerskluwen voor de deur verraden taxibusjes dat bezoekers overal vandaan komen; Soest, zegt eentje, Alkmaar een ander. Hakan en Zeynep Yumusan zijn van dichterbij gekomen, uit Assendelft. “De vorige keer in de Rai kon ik er niet bij zijn,” zegt Hakan. “Ik kreeg geen vrij.”

En dat is best een dingetje. Alhoewel de twee geboren en getogen zijn in Nederland, kwamen er toch opmerkingen. “Familie in Turkije vroeg: heb je wel gestemd?” Dus kwam de tweede ronde goed uit om het recht te zetten. “Je blijft hoe dan ook verbonden met Turkije,” zegt Zeynep, “en dan wil je ook stemmen. Het is er een goede dag voor.”

In golven

Een half uurtje duurde het maar, en dat was best een verassing voor Aygun en Fetime, die bij de uitgang overleggen wat ze met de gewonnen tijd gaan doen. “Ik vond de wachtrij veel korter dan ik had gedacht,” zegt Aygun, “dat had ik wel anders verwacht op zo’n eerste dag.”

Daar komt enig geluk bij kijken. “Het gaat in golven,” zegt een van de ingehuurde bewakers, die liever anoniem wil blijven. “Zaterdagochtend stonden ze helemaal tot om de hoek.”

In en om het zalencentrum is veel bewaking aanwezig, geregeld door het Turkse consulaat dat het stemfestijn organiseert. “Het is goed geregeld,” zegt de beveiliger. “We worden regelmatig afgewisseld, er is eten en drinken. En het is gezellig hoor, lekker aan de bak.”

Alhoewel burgemeester Halsema afgelopen week aan de gemeenteraad liet weten dat de beveiliging een zaak is van het Turkse consulaat, is buiten bij Rhone Events heel wat politie op de been. Goed in het zicht staat een mobiel steunpunt opgesteld.

Dat buiten de politie zichtbaar rondloopt vindt de beveiliger prettig. “Het is een beetje windowdressing. Maar dan ziet iedereen ook dat ze zich moeten gedragen. We hebben allemaal gehoord van de Rai.”

Relletjes

Daar braken twee weken geleden na de laatste stemdag relletjes uit tussen 300 aanhangers van beide kampen, waarbij uiteindelijk de ME moest ingrijpen. Of de verhuizing van Zuid naar Sloterdijk daarmee te maken heeft, is onduidelijk. Maar veel bezoekers noemen de sfeer nu een stuk gemoedelijker dan bij de Rai.

De stembusgang loopt tot dinsdagavond 23.00 uur, en in totaal worden er tussen de 30.000 en 40.000 stemmers verwacht, vergelijkbaar met het aantal van twee weken geleden. Naast in Amsterdam kan er ook in Den Haag, Eindhoven en Deventer worden gestemd. De stemming loopt vooruit op de tweede ronde in Turkije, die op zondag 28 mei plaatsvindt.