Turkse Nederlanders naar de stembus in Amsterdam

Ze mogen stemmen voor de president en het parlement van Turkije. Ook in Den Haag en Deventer zijn stembureaus geopend.



Mensen kunnen van 9.00 uur tot 21.00 uur hun stem uitbrengen. De verkiezingen in Turkije zelf zijn volgende week zondag.



Bij het grondwetsreferendum vorig jaar konden Turkse Nederlanders ook in Amsterdam, Den Haag en Deventer stemmen. Erdogan krijgt doorgaans veel stemmen in Nederland.



Tegenstanders

Volgens de NOS heeft Erdogan een brief aan Turkse stemmers in Nederland gestuurd. Daarin roept hij hen op om vrijdag naar de stembus te gaan.



De zittende president, Recep Tayyip Erdogan, had de verkiezingen uitgeschreven. Eigenlijk zouden ze pas eind volgend jaar worden gehouden. Na de verkiezingen krijgt de president meer macht, omdat de nieuwe grondwet dan ingaat.



Erdogan is een van de presidentskandidaten. Zijn belangrijkste tegenstanders zijn Muharrem Ince van de seculiere partij CHP, Selahattin Demirtas van de pro-Koerdische HDP en Meral Aksener van de liberale, hervormingsgezinde partij Iyi.