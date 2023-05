Turkse Nederlanders mogen opnieuw in Amsterdam stemmen, extra aandacht voor veiligheid

Turkse verkiezingen in de Amsterdamse RAI. Beeld Marco Okhuizen

Maandag werd bekend dat huidige president Recep Tayyiop Erdogan 49,4 procent van de stemmen heeft gehaald en oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu 44,98 procent. Aangezien ze allebei onder de 50 procent zijn gebleven, komt er op zondag 28 mei een tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Dat betekent ook dat Turken die in het buitenland wonen, opnieuw naar de stembus kunnen. In Amsterdam kan dit vanaf zaterdag vier dagen lang van 8.00 tot 22.00 uur. Dit keer heeft het Turkse consulaat niet gekozen voor de RAI, maar voor het Rhone Events & Congrescenter bij station Sloterdijk.

300 man op de vuist in de RAI

Bij de eerste stemronde in de RAI brak op de laatste stemdag, 7 mei, een massale vechtpartij uit waar zo’n 300 mensen bij betrokken waren. Vertegenwoordigers van de zittende AK-partij en de oppositie gingen met elkaar op de vuist. Agenten en ME moesten ingrijpen om de rust te herstellen. Eerder die week was het ook al onrustig geweest in de RAI.

Het leidde vorige week tot Kamervragen van de VVD. Minister Van Gennip zei toen dat het Turkse consulaat of de ambassade de verkiezingen organiseert in overleg met gemeenten, in dit geval Amsterdam. De Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Claire Martens vroeg zich daarop af of de gemeente scenario's heeft opgesteld om te voorkomen het bij een tweede stemronde opnieuw uit de hand loopt.

Turkse consul aangesproken

Burgemeester Femke Halsema zei toen dat er sprake is van een misverstand. “De Turkse overheid is verantwoordelijk voor de verkiezingen hier. Het is een diplomatiek evenement, waarover contact is met het ministerie van Buitenlandse Zaken en niet met de gemeente.” De gemeente gaat volgens haar over de openbare orde en ruimte buiten en baseert zich daarbij op informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid – ‘en daarbij was er geen sprake van specifieke informatie dat dit zou kunnen gebeuren’.

Wel zei Halsema de Turkse consul naderhand gesproken te hebben en hem te hebben opgedragen een veiligheidsplan te maken. “Daar wordt nu lokaal en nationaal naar gekeken,” zegt een woordvoerder van Halsema nu. “We gaan ervan uit dat het consulaat zelf maatregelen neemt om de verkiezingen veilig te laten verlopen.”

In Amsterdam kreeg Erdogan 66,49 procent van de Turks-Nederlandse stemmen. Zijn rivaal, Kemal Kilicdaroglu kreeg 30,29 procent van de stemmen. Daarmee wijkt het Amsterdamse stembureau in de RAI nauwelijks af van het gemiddelde in Nederland: 68,39 procent van de stemmen was voor Erdogan, 28,26 procent voor Kilicdaroglu.