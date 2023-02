Turkse gemeenschap in Amsterdam treurt na aardbeving: ‘Dit voelt ook als mijn familie’

Iskenderun, Hatay. Een vrouw loopt langs een ingestort gebouw na een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter die de zuidelijke provincies van Turkije trof. Beeld Sezgin Pancar/Anadolu Agency via Getty Images

Een handjevol mensen heeft zich maandagmiddag verzameld bij de Turkse organisatie en ontmoetingsplaats HTIB aan het Eerste Weteringplantsoen. Sommigen hebben hun hand voor de mond, anderen schudden verslagen met hun hoofd. Ze kijken naar het Turkse nieuws op een televisie die boven de bar hangt.

“Ik ben hierheen gekomen om dit samen te delen,” zegt de 63-jarige Muzaffer Gulsen. De ramp doet hem denken aan de aardbeving in 1999, toen hij naar het noordwesten van Turkije werd uitgezonden in het kader van de heropbouw. “Maar deze aardbeving is zodanig groot en grensoverschrijdend dat er veel meer hulp nodig is. Bovendien is het winter, de laatste twee weken was het weer op veel plekken slecht en was het koud.”

Volgens Mustafa Ayranci, voorzitter van HTIB, leeft het nieuws enorm onder de Turkse gemeenschap in Amsterdam. Velen proberen familie en kennissen in het getroffen gebied te bereiken. “Ik heb zelf geen familie daar, maar mijn leden wel,” zegt Ayranci. Hij krijgt het even te kwaad, excuseert zich. “Dat voelt ook als mijn familie.”

Dekens en water

Mensen druppelen binnen, omhelzen elkaar. Een van de aanwezigen loopt geëmotioneerd weg: zijn 82-jarige moeder ligt hoogstwaarschijnlijk onder het puin, hij kan haar niet bereiken. “Kijk,” zegt Gulsen. Hij krijgt net wat appjes binnen van een kennis met foto’s van de ravage. “De eerste 48 uur zijn cruciaal, ze moeten zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan zien te halen. Er moeten dekens geregeld worden, water en eten. En vergeet de vluchtelingen niet, dit is zo moeilijk voor hen.”

Het nieuws over de aardbeving in Turkije en Syrië, die maandagavond al meer dan tweeduizend slachtoffers telt, valt zwaar bij de Turkse gemeenschap in Amsterdam. Verschillende organisaties, zoals de Turkse Federatie Nederland en HTIB, hebben maandag vrijwel direct inzamelingsacties opgezet. Ook de Turkse studentenvereniging SV Anatolia gaat geld inzamelen. “Iedereen is ermee bezig,” vertelt voorzitter Safa Yilmaz. “Het leeft, mensen appen elkaar: is jouw familie oké? Ook een paar van onze bestuursleden hebben familie in het gebied.”

Geschokt

Voor de Turkse supermarkt Ozyildiz in de Javastraat praat een eigenaar met twee bezoekers over de ramp. “We zijn geschokt,” zegt een 69-jarige man uit Kayseri, die liever anoniem blijft. “Ik heb mijn familie gesproken vanochtend, in hun woonplaats valt de schade mee. Maar het is vreselijk, vooral door de heftige sneeuw die is gevallen.” Voor stichting Ufuk in Oost schudt een vrouw haar hoofd. “Ik vind het zo erg,” zegt ze. Imam Ekinci vertelt dat mensen kunnen doneren en dat er in de moskee extra aandacht zal worden geschonken aan de overledenen.

Ten minste 2500 mensen zijn al omgekomen in Turkije en Syrië, waar een krachtige aardbeving maandag duizenden gebouwen deed instorten. De eerste aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter vond ’s nachts plaats. Gedurende de dag waren er tientallen naschokken, waaronder een beving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Maandagavond komen Turkse organisaties in Den Haag samen om hulp voor de getroffen gebieden in Turkije in gang te zetten en te coördineren.

‘Ik kan niet hier blijven’

De Turks-Nederlandse Taner Can, eigenaar van restaurant Caña IJburg, heeft een inzamelingsactie opgezet. Hij is van plan om zelf naar Turkije te reizen om hulp aan te bieden in Hatay, waar hij vandaan komt. “Ik kan niet hier blijven zitten, ik wil naar de mensen toe en ze helpen.”

Hatay ligt in het zuiden van Turkije. Het is een van de meest getroffen gebieden, maar de hulpdiensten zijn hier nog niet aan de slag, zegt Can. “Misschien omdat het moeilijk te bereiken is, of ze zijn eerst in andere steden begonnen. Ik weet het niet, maar mensen bellen mij huilend op en vragen om hulp.”

De luchthaven van Hatay is gesloten, omdat de startbaan schade heeft opgelopen. Zijn plan is om per vliegtuig naar een deel van Turkije te vliegen dat niet is getroffen door de aardbeving, daar een vrachtwagen te huren en zoveel mogelijk spullen in te slaan waarmee hij hulp kan aanbieden in Hatay. Via zijn GoFundMe-pagina vraagt hij om donaties om zijn hulpactie mogelijk te maken.

Hij heeft intensief contact met bekenden en familie. Zijn ouders hebben de beving overleefd, maar van zijn oom en tante heeft hij niets meer vernomen sinds hun huis is ingestort. “Het is koud, het regent, duizenden mensen kunnen hun huis niet in en er zijn nog steeds naschokken. De schade is echt enorm. Ik weet zelf ook niet precies hoeveel ik kan doen als ik daar ben; ik ben chefkok, dus misschien kan ik koken voor de mensen daar. Ik wil alles proberen wat ik kan.”

