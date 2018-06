Turkse Amsterdammers naar de stembus

Ze mogen stemmen voor de president en het parlement van Turkije. In Amsterdam gebeurt dat bij een congrescentrum aan de Rhoneweg, waar het 's ochtends vroeg al druk was.



Onder de stemmers waren Ismael (41), Wendy (41) en Camille (13): "Ja natuurlijk gaan we stemmen, we willen dat Erdogan gaat winnen. Hij doet hele goede dingen voor de mensenrechten en de wegen zijn enorm verbeterd. De politiek in Turkije volgen we via het nieuws. We zijn Turk én Nederlander.'



Ook Tugba (25) besloot naar de stembus te gaan. "Mijn ouders zijn heel erg bezig met de Turkse politiek, ze willen ook terugverhuizen. Ik volg het verder niet echt, maar ik vind het wel belangrijk, omdat ik elk jaar naar Turkije ga. Het heeft dus ook invloed op mij. Wat ik wil stemmen, houd ik voor mezelf."



Anderen al bezig met andere dingen: "Natuurlijk vertel ik niet wat ik heb gestemd, ik ga me klaarmaken voor het Suikerfeest."



Brief

Ook in Den Haag en Deventer zijn stembureaus geopend.



Mensen kunnen van 9.00 uur tot 21.00 uur hun stem uitbrengen. De verkiezingen in Turkije zelf zijn volgende week zondag.



Bij het grondwetsreferendum vorig jaar konden Turkse Nederlanders ook in Amsterdam, Den Haag en Deventer stemmen. Erdogan krijgt doorgaans veel stemmen in Nederland.



Volgens de NOS heeft Erdogan een brief aan Turkse stemmers in Nederland gestuurd. Daarin roept hij hen op om vrijdag naar de stembus te gaan.



Tegenstanders

De zittende president, Recep Tayyip Erdogan, had de verkiezingen uitgeschreven. Eigenlijk zouden ze pas eind volgend jaar worden gehouden. Na de verkiezingen krijgt de president meer macht, omdat de nieuwe grondwet dan ingaat.



Erdogan is een van de presidentskandidaten. Zijn belangrijkste tegenstanders zijn Muharrem Ince van de seculiere partij CHP, Selahattin Demirtas van de pro-Koerdische HDP en Meral Aksener van de liberale, hervormingsgezinde partij Iyi.