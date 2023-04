Turkse Amsterdammers in RAI naar de stembus voor verkiezingen Turkije

Aanhangers van oppositieleider Kemal Kilicdaroglu in Turkije. Beeld ANP / EPA

De verkiezingen in Turkije zelf zijn pas op 14 mei, maar in Nederland kan tot en met 7 mei gestemd worden. In totaal wonen er zo’n 3,4 miljoen stemgerechtigde Turken in het buitenland. Volgens de Turkse ambassade zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer.

Nek-aan-nekrace

De strijd gaat vooral tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. Volgens de peilingen is het een nek-aan-nekrace. Kilicdaroglu riep kiezers in het buitenland op sociale media op om te kiezen voor een regeringswisseling.

De Turkse Federatie Nederland (TFN) moedigt in een persbericht alle Nederlanders met een Turks paspoort aan om van hun stemrecht gebruik te maken. ‘Of je nou op Erdogan wil stemmen of op iemand anders, dat maakt niets uit, als je maar stemt,’ meldt voorzitter Murat Gedik.

Verkiezingen 2018

In 2018 kon in Nederland nog op drie plekken gestemd worden: Amsterdam, Rotterdam en Deventer. 74,95 procent van de Turkse Amsterdammers koos destijds voor zittende president Erdogan. Vergeleken met Rotterdam (72,65 procent) en Deventer (70,21) was Amsterdam daarmee de stad met de meeste Erdogan-aanhangers. De verkiezingsuitslag leidde vijf jaar geleden tot een groot feest op het Mercatorplein in Amsterdam-West.