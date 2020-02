Turks restaurant in Diemen beschoten

Het Diemerplein. Beeld Google Streetview

Het gaat om het Turkse restaurant Döner House. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De melding van het schietincident kwam rond 4.20 binnen bij de politie. Een team heeft forensisch onderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden en over een eventueel motief is niks bekend. De politie heeft camerabeelden in beslag genomen.

In een reactie op Facebook zegt de eigenaar van Döner House het incident te betreuren. ‘omdat dit de veiligheid van bewoners en ondernemers in Diemen raakt.’ Ook schrijft hij dat het restaurant zondag ‘gewoon open’ is.