Turbulentie Transavia te laat opgemerkt door oude info

Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door de turbulentie raakten drie stewardessen zwaargewond.



De benodigde weersinformatie voor de vlucht (op 24 september) was de voorgaande nacht verzameld en daarom niet meer actueel. Tijdens de vlucht hadden de piloten een geavanceerde weerradar tot hun beschikking, maar niet alle piloten zijn getraind in het gebruik van dit type radar en deze werd dan ook niet ,,optimaal'' ingezet, aldus de OVV.



Veertig seconden

Pas veertig seconden voor een zich snel ontwikkelende onweersbui losbarstte werd deze opgemerkt. Daarop werd het signaal om de gordels vast te maken ingeschakeld.



De drie stewardessen achterin het vliegtuig stonden op om de riemen van de passagiers te controleren en apparatuur vast te zetten. Op dat moment kwam het toestel een aantal seconden in zware turbulentie terecht. De stewardessen vielen en liepen onder meer ernstige botbreuken op.



De OVV wijst in het rapport op de tegenstrijdigheid dat als het signaal om de riemen vast te maken wordt ingeschakeld, de stewardessen juist op moeten staan om taken te verrichten.



Procedures

De raad vindt verder dat de de procedures van Transavia rond turbulentie moeten worden aangepast, ook omdat ze geen rekening houden met onverwachte turbulentie. Ook moet de bemanning voor iedere vlucht de meest recente weersinformatie hebben.



Transavia laat in een reactie weten dat beide actiepunten al zijn doorgevoerd na eigen intern onderzoek.



