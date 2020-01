Tunnels onder RAI: minder overlast voor de buurt

Beeld Eva Plevier

Aan alle kanten rijden nu vrachtwagens rondom het RAI-complex in Zuid met materiaal om beurzen, congressen en evenementen in te richten – en als die zijn afgelopen, weer allemaal weg te halen. Ook worden zo de restaurants, bars en cafés in het complex bevoorraad en afval weggehaald.

Dat moet anders in de toekomst. “De RAI moet veranderen van bastion naar plek waar Amsterdam wil komen,” zegt topman Paul Riemens. “We hebben nu vier, vijf hectare logistieke plekken rondom het complex. Vaak aan de straat, vol in het zicht. Die wil ik weg hebben. Dan kunnen we het Europaplein, Congresplein of Scheldeplein inrichten als verblijfsgebied en delen met de stad.”

Daarvoor moet eerst al die aan- en afvoer onder de grond. Elk van de twaalf hallen en het congrescentrum moeten onzichtbaar, vanuit een nieuw ondergronds logistiek verdeelpunt onder de Parkhal, kunnen worden bevoorraad.

In de plannen komen trucks en vrachtwagens met spullen voor de RAI helemaal niet meer de stad in, maar leveren ze die af in een groot magazijn aan de stadsrand. “Met emissieloze voertuigen wordt vervolgens de RAI bevoorraad. Op die manier kunnen we straks ook voldoen aan de milieuzones die de gemeente wil instellen. Om de RAI heen zie je dan – buiten de gevel aan de kant van ringweg A10 – geen voertuigen meer.”

Plint met publieksfuncties

Riemens wil zo de overgang tussen het RAI-complex en de stad minder hard maken. “We moeten de RAI meer deel laten uitmaken van de stad. De overgang is nu te hard. Omwonenden zien nu vaak vrachtwagens, parkeerplaatsen, een gesloten gevel. De menselijke maat moet in het gebied komen.”

“We denken aan allerlei plintfuncties die het gebied aantrekkelijker maken. Zo is het Congresplein, tussen het Elicium en ons congrescentrum, nu een parkeerplaats voor vrachtwagens. Als je dat ontwikkelt met restaurants, winkels en sportcentra, geef je dat meerwaarde. De Boerenwetering, aan de kant van het Beatrixpark, moet een wandelomgeving worden. Aan de kant van de Wielingenstraat en het Scheldeplein moeten buurtfuncties komen, in plaats van een laad- en lospunt.”

“Wonen, werken, leven en sporten raken steeds meer vermengd. Daar moeten wij aan meedoen. De eenzijdige benadering van RAI als evenementenplek kan niet meer, daar komt steeds meer druk op te staan. Het complex zal altijd een walvis blijven voor beurzen en congressen maar er moeten in de plint van het complex veel meer publieksfuncties komen waar de stad iets aan heeft.”

RAI Amsterdam werkt de plannen nu met de gemeente uit. “Voor het einde van het jaar moeten we rond zijn en van start kunnen gaan.”

Financiering

De stad zal ook als aandeelhouder een rol spelen, hoewel het college al jaren het voornemen heeft zijn 25 procentsbelang in de RAI af te stoten. De rest van de stukken is eigendom van de RAI Vereniging, de brancheorganisatie van de auto- en tweewielerindustrie.

“Ik praat nu met de aandeelhouders over financiering,”zegt Riemens. “Mijn inschatting is dat we eruit zullen komen. Zij hebben hier ook oren naar. Maar eerst moeten we wel de plannen organisatorisch en financieel sluitend krijgen. Het moet wel economisch verantwoord gebeuren.”

Dat de stad vanwege de druktediscussie ambivalent staat tegenover grote publiekstrekkers, werpt hij ver van zich. “Ik zeg al jaren dat we de bezoekersstroom naar stad moeten omvormen van kwantiteit naar kwaliteit. De bezoekers die de RAI brengt, zitten aan de kwaliteitskant. Die leveren geld op en zorgen niet voor overlast. Door de omgeving aantrekkelijker te maken halen we ook mensen weg van plekken waar het druk is.”