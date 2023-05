Tunnel onder A10 richting Science Park is definitief van de baan: ‘Kosten zijn te hoog’

Het Science Park in Oost. Beeld ANP

Wie er een kaart van het gebied bij pakt, ziet dat het talud van de A10 het enige obstakel vormt tussen de afrit van de snelweg en Science Park en de Indische Buurt. Nu rijdt verkeer nog in groten getale over de Middenweg en de Kruislaan om het gebied te bereiken. Minstens tien jaar geleden al werd bedacht dat een tunnel uitkomst kon bieden.

Wie nu de snelweg afdraait bij afrit Watergraafsmeer ziet rechts een puike plak asfalt liggen, keurig onderhouden en doelbewust koersend in noordoostelijke richting: het Voorlandpad lijkt een route met een idee. Dat ‘pad’ loopt na 760 meter echter dood. Niemand rijdt hier, hooguit een enkele volkstuinder of hockeyer.

Website verdwenen

Idee was dat een deel van het verkeer dat hier van de snelweg komt, kon worden weggeleid van de veel te drukke Middenweg en Kruislaan. Hij zou er komen, het duurde langer en het werd uitgesteld. En afgelopen week bleek de informatiepagina van de gemeente over het project ineens verdwenen.

De tunnel is gesneuveld, de kosten rezen de pan uit. Volgens een woordvoerder is begin dit jaar het onderzoek naar deze aanpassing van het wegennet afgerond. “De kosten voor de onderdoorgang en de andere wijzigingen zijn opnieuw geraamd. Het blijkt dat de kosten fors hoger zijn dan in 2020 kon worden voorzien.”

Autoluwe ambities

Of die tunnel er zou komen was in 2020 al de vraag. De gemeente zei toen te onderzoeken of ie nog noodzakelijk is, ‘in het licht van de ambitie met betrekking tot een autoluwe stad’.

Met andere woorden: het stadsbestuur vroeg zich destijds al af of nieuwe ontsluitingswegen aanleggen wel zo handig is als je eigenlijk zo min mogelijk auto’s in de stad wil. Een woordvoerder benadrukte toen: “Er wordt nog eens onderzocht wat nut en noodzaak van de tunnel zijn, voor wie die is bedoeld en wat ie oplevert voor de Middenweg nu.”

Met de autoluwe ambities heeft deze beslissing echter niets te maken, laat de woordvoerder nu weten. “Dat speelt niet mee. Er moest echt gewoon te veel geld bij. Nu blijkt dat de kosten zo hoog zijn, zal de gemeente onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de verkeersdrukte en -veiligheid te verbeteren op de Middenweg, het Galileïplantsoen, de Kruislaan en rondom de Kruislaanonderdoorgang.”

Bewoners maken zich grote zorgen over het schrappen van de bouw van de tunnel. Dennis Bastiaans: “Als de plannen van de baan zijn, houden de dagelijkse files dus aan. Maar raar genoeg is er wel een aparte website voor het autoluw maken en aanpassen van de Kruislaan. Dit zou een deelproject zijn, ter compensatie van de tunnel. Nu blijft alleen het autoluw maken over en dreigen de files over de Middenweg in plaats van minder juist érger te worden.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.