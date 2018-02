Tunnel geeft Spaarndammerbuurt weer lucht

Er staat best veel leeg in deze winkelstraat, misschien komen er nu leuke winkels Karima el Allati

Volgens Karima el Allati is dit de kans om de straat net 'een beetje hipper' te krijgen. Zij woont in de Nova Zemblastraat en doet haar boodschappen in de buurt. "Er staat best veel leeg, misschien komen er nu leuke winkels voor de dagelijkse boodschappen."



Goed nieuws dus, zou je zeggen. Maar de ondernemers in de straat willen eerst zien voordat ook zij geloven dat de nieuwe tunnel een positieve ontwikkeling is voor de winkelstraat. ­Miranda Schouten van de bloemenboetiek mist in de eerste week na de ingebruikname van de tunnel een boel aanloop, zegt ze.



"Het is hier sinds de opening van de tunnel best rustig. Veel klanten van mij kopen hun bloemen voordat ze de Ring opgaan, op weg naar huis. Nu zijn ze ­ondergronds op het moment dat de onze straat passeren."



Een eind omrijden

Ook Corrie Jansen van de Jumbo is bepaald ­kritisch over de eerste week na de opening van de tunnel. "Ik mis mensen. Om thuis te komen, moet je een eind omrijden. Ik snap heus wel dat we het even een kans moeten geven, maar ik ben er wel een beetje bang voor dat alle gewone mensen die gewone boodschappen moeten hebben, hier straks niets meer te zoeken hebben met al die hippe barretjes die erbij komen."



Aan de andere kant van de tunnel wordt nog druk gebouwd, maar als het goed is, wonen hier straks de mensen die in de Spaarndammer­straat hun boodschappen gaan doen. Peter van der Bent gaat net een kijkje nemen bij zijn ­woning in aanbouw op de Stavangerweg.