Tunnel bij Amsterdam CS verandert in kunstwerk: ‘Mensen moeten wel door blijven lopen’

De oostelijke reizigerstunnel van Amsterdam Centraal verandert in een kunstwerk. Beeld Daphne Lucker

De oostelijke tunnel is als enige nog niet omgebouwd tot winkelpassage. Tot het zover is, mag deze dienst doen als kunstwerk voor reizigers. Kunstcollectief United Painting is sinds augustus bezig met het transformeren van de tunnel. Ze nemen niet alleen zelf de kwast ter hand, maar worden bijgestaan door NS-personeel en vrijwilligers.

Dit schilderwerk gebeurde voornamelijk ’s avonds en ’s nachts, om drukte te vermijden en verstopping in de tunnel te voorkomen. Deze maand wordt de laatste hand aan het werk gelegd en kunnen voorbijgangers ook overdag kunstenaars aan het werk zien.

United Painting, in 2005 door Nederlanders begonnen in Brazilië, werkt al jaren samen met gemeenten, musea en AZC’s; in 2016 ging het AZC bij de Bijlmerbajes in de verf. Doel van het kunstcollectief is om samen te werken met lokale gebruikers of bewoners.

Steentje bijdragen

Het collectief was blij met de opdracht van ProRail, maar zag het ook als een uitdaging. “Je moet ook praktisch blijven,” zegt Dre Urhahn, oprichter van het collectief. “Kunst in een drukke tunnel moet natuurlijk mooi zijn, maar mensen moeten ook door blijven lopen. We hebben daarom geprobeerd om beweging in het ontwerp te stoppen. We hebben de schilderingen in dezelfde stijl gedaan als de vloer die er al lag, en er onze eigen draai aan gegeven. Elk stukje is ontworpen door een andere kunstenaar. Zelfs de architect van het ontwerp van de vloer is betrokken bij het project. Hij hoorde ervan en was meteen enthousiast.”

Stationsmanager Rene Wubs staat ook mee te schilderen. Hij is tevreden over het resultaat van de samenwerking. “Onze insteek was dat alle mensen die op Centraal Station werken en dat wilden hun steentje konden bijdragen aan het kunstwerk. Dat is ook in grote mate gebeurd. Servicemedewerker, inspecteurs en schoonmakers, veel mensen wilden iets doen. Ook voorbijgangers vroegen of ze mee konden helpen. Die staan hier dan om 1 uur ’s nachts mee te helpen, soms tot het licht is.”

De officiële opening van het kunstwerk is op 8 april. Er zijn verder in de toekomst al andere plannen voor de tunnel. Over drie jaar zal de verbouwing beginnen om de doorgang net als de andere tunnels in centraal te verbreden, om plek te maken voor reizigers en winkels.

Rouwig is Urhahn van United Painting er niet om. “Kunst moet vergankelijk blijven.”