Tunfun toch in handen van Nedstede

Het was voor mij vooral belangrijk dat Nedstede de continuïteit zou waarborgen. Dat de deuren weer opengaan en kinderen er weer kunnen spelen. Voormalig eigenaar Edward van der Marel

Eind april moest het speelpark per direct de deuren sluiten vanwege brandgevaar. Uit een risicoanalyse van de brandweer bleek onder meer dat als er brand was uitgebroken het tien levens had kunnen kosten, met name van kinderen.



Redder

Nedstede wierp zich al snel op als redder. Edward van der Marel, destijds eigenaar, wilde daar in eerste instantie niets van weten. Hij zou zelf het geld voor aanpassingen bij elkaar willen krijgen. Maar dat bleek niet meer mogelijk, zegt Van der Marel nu.



Vrijdag heeft hij Tunfun overgedragen. "Op zo'n manier dat we er allebei vrede mee hebben. Het was voor mij vooral belangrijk dat Nedstede de continuïteit zou waarborgen. Dat de deuren weer opengaan en kinderen er weer kunnen spelen."



Vakanties

De intentie van Nedstede is het speelpark zo snel mogelijk weer te openen. 'Kinderen moeten kunnen spelen en verjaardagsfeestjes vieren', staat in een persbericht. 'Zeker als straks de vakanties weer beginnen'.



Wel moet de nieuwe eigenaar de besprekingen nog afronden met de gemeente. Onderwerp van de besprekingen zijn veiligheid en een nieuwe tienjarige huurovereenkomst. Dat laatste is volgens Nedstede, ook eigenaar van sportpark de Vechtsebanen in Utrecht en speelpark Oud Valkeveen in Naarden, onder meer nodig om te investeren in de (brand)veiligheid.