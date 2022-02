Tuchtzaak dreigt na wangedrag Marc Overmars

Het gedrag van Marc Overmars kostte hem al zijn baan als technisch directeur van Ajax, maar heeft mogelijk ook tuchtrechtelijke consequenties. Beeld Brunopress

Volgens directeur Henk van Aller van ISR moeten bestuurders en trainers in de sport melding maken van misstanden zodra ze er kennis van krijgen. Die afspraken zijn gemaakt met alle sportbonden, ook de KNVB.

Op dit moment is er volgens Van Aller nog geen melding binnen over misstanden bij Ajax, maar hij verwacht dat dit binnen afzienbare tijd wel zal gebeuren. Er staat geen wettelijke termijn voor. Mocht Ajax zich toch niet zelf melden, dan kan het ISR op eigen initiatief informatie inwinnen over de zaak op basis van wat de club zelf naar buiten bracht en wat er nu in de media over is verschenen.

Overmars legde zondagavond zijn functie neer als directeur voetbalzaken, nadat hij was geconfronteerd met grensoverschrijdende appjes die hij naar vrouwen bij de club had gestuurd. Het zou onder meer gaan om dickpics. Ook zou hij stalkingsgedrag hebben vertoond.

Onderzoek

Volgens Henk van Aller staan onderzoeken naar misstanden in de sport onder leiding van officieren van justitie, die door het ISR worden gevraagd om op te treden als speciaal aanklager. Zij beschikken over een team van ongeveer 25 onafhankelijke onderzoekers, veelal mensen met ervaring bij de recherche, die de feiten en omstandigheden onderzoeken. Is er sprake van ernstige strafbare feiten, dan is er nauw overleg met de politie over wie het onderzoek gaat doen. Ook wordt bij slachtoffers geïnformeerd of ze aangifte willen doen.

De onderzoekers rapporteren hun bevindingen aan de aanklager die op basis daarvan een conclusie trekt. Dat kan betekenen dat de zaak wordt voorgelegd aan de tuchtrechter. Ook kan er een schikkingsvoorstel worden gedaan. Als er te weinig bewijs is, volgt een sepot.

Mocht Marc Overmars tuchtrechtelijk worden vervolgd, dan zijn die zittingen niet openbaar. Wel wordt de uitkomst geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het ISR. Ook wordt de KNVB ingelicht over uitkomst.