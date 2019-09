Trouwstoet aan de kant gezet, drie auto’s in beslag genomen

De drie in beslag genomen auto's uit de trouwstoet. Beeld Politie

De politie kreeg meerdere meldingen binnen over de trouwstoet van vijftien auto’s die overlast veroorzaakte. Zo zouden onder andere meerdere rookfakkels zijn afgestoken. Een 21-jarige man bleek een groot aantal van die fakkels in de kofferbak te hebben en heeft daarvoor een boete ontvangen. Ook zijn vier boetes uitgedeeld voor het onjuist invoegen en het hebben van een onjuiste kentekenplaat.

Drie voertuigen in de stoet bleken te zijn gehuurd bij een Duits bedrijf, waarbij de bestuurders niet op het huurcontract stonden vermeld. “Het autoverhuurbedrijf was hier niet blij mee,” zegt een woordvoerder van de politie. Na overleg zijn de auto’s in beslag genomen. De voertuigen gaan terug naar het verhuurbedrijf.

Neergeslagen

Een week geleden werd in Rotterdam een agent bewusteloos geslagen door een bruiloftsgast die eveneens meereed in een trouwstoet. De auto’s werden aan de kant gezet na veel telefoontjes over veel getoeter en gevaarlijk rijgedrag. De politie hield een persoon aan wegens agressief gedrag. Voor een andere gast was dat een reden om de agent van achteren neer te slaan. De verdachte is niet meer gevonden, wel zijn drie anderen opgepakt, waaronder de bruidegom.