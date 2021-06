Trouwen voor een dag in de Vondelkerk: ‘Opa en oma zijn nog buiten, het moet opnieuw’

Beeld Jakob van Vliet

Het 4-jarige bruidsmeisje Davy-Jay pakt een glinsterende gifgroene vlinderring van een wit kussen. Haar ouders staan op het punt om het ja-woord aan elkaar te geven. Ze kijkt naar haar vader. “Stop!” zegt hij. “Opa en oma staan nog buiten, die moeten er ook bij zijn. Alles moet opnieuw.”

In de Vondelkerk kunnen mensen zondag voor 75 euro trouwen voor een dag. Er zijn twaalf aanmeldingen en daarmee is de middag vol. Ook kinderen mogen mee over de rode loper. De stellen hebben de keuze uit diverse jurken, ringen, pakken en hoeden. Voor kinderen zijn er ook maatpakken en witte jurken. Het huwelijk wordt voltrokken door een ceremoniemeester. Ook is er een fotograaf aanwezig om alles vast te leggen.

Voor oprichter Jona Rens (41) is het meer dan een toneelstukje. “Elke keer zie ik dat mensen oprecht geëmotioneerd raken op het moment dat ze zeggen wat ze in de ander waarderen. Mensen komen grappend binnen, maar naar gelang het ritueel vordert, is de concentratie van hun gezichten af te lezen. Zo herinner ik me een terminaal zieke man die zijn vrouw nog de liefde wilde verklaren. Dan merk je dat het echt iets betekent voor mensen.”

Kunstenares Rens is al langer bezig met trouwen voor een dag: “In 2005 trouwden ik en mede-oprichtster Jansje Meijman een bevriend stel tijdens Koninginnedag. We bleven toen maar bezig met stelletjes die wilden trouwen.” Nu organiseert Rens sporadisch bijeenkomsten waar stellen zich online voor kunnen inschrijven. Voor deze gelegenheid faciliteert Stadsherstel het evenement in de monumentale Vondelkerk.

‘Mooi geintje’

Voor Karin (54) en Theo Jansen (55) is de ceremonie een manier om stil te staan bij hun jubileum. Ze zijn dertig jaar getrouwd en zien de dag als een ‘mooi geintje’ om ‘serieus stil te staan bij wat je voor elkaar betekent’. Dochter Róbin (21) en vriend Kenneth Keuss (25) zijn meegekomen. Dochter en moeder lopen samen de rode loper op. Róbin: “Ik vind het belangrijk om mam bij te staan.” Keuss trekt halverwege de ceremonie nog even snel een jasje van een rokkostuum aan. Theo Jansen kijkt trots naar zijn dochter en vrouw en houdt het niet droog.

Voor Bianca Pool (37) en Daan Ketting (37) is de ceremonie in de Vondelkerk een ‘echte’ bruiloft. Pool: “Wij gaan dinsdag trouwen. Maar dat doen we dan eigenlijk alleen maar officieel, dus met een ambtenaar en in kleine kring. Nu kunnen we er ook iets van maken met de kinderen en de opa's en oma’s.”

Davy-Jay (4) en Lizzy (7) lopen in een trouwjurk met hun moeder naar het altaar toe, waar vader en broers Yari (12) en Dani (4) al staan. De opa’s en oma’s maken foto’s. Na een korte toespraak mogen Pool en Ketting elkaar dan eindelijk het ja-woord geven. De ceremoniemeester schraapt haar keel. Het is muisstil in de kerk. Dan trekt Davy-Jay hard aan haar vaders colbert: “Papa! Ik heb het warm! Mag ik naar buiten?”