Tropenmuseum restaureert twaalf bijzondere bisjpalen

Een zacht kwastje en een droge spons zijn de belangrijkste wapens van het team restauratoren dat vanaf deze week in de grote zaal van het Tropenmuseum twaalf zogeheten bisjpalen uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea onder handen neemt.



Uiterst voorzichtig worden de huizenhoge voorouderpalen centimeter voor centimeter ontdaan van het vuil en stof dat ze in de loop van tientallen jaren hebben gevangen.



Er wordt zes dagen per week gewerkt door een groep van zes restauratoren. In het tempo van een paal per week moet de klus in april zijn geklaard.



Werk voor mensen met aanleg voor geduld en zelfbeheersing, vertelt restaurator Silvia Schmedding.



"De palen zijn beschilderd met natuurlijke pigmenten: gebrande oker, roet en gemalen schelpen. Daarvan is al veel verdwenen, maar wat er nog is, moet natuurlijk behouden blijven. We strijken op de gekleurde delen met het kwastje langs het hout, zodat we het oppervlak nauwelijks aanraken maar wel het vuil meenemen. Dat maakt het heel anders dan bijvoorbeeld het restaureren van een schilderij, waarbij je een hele vernislaag kunt weghalen. Het klinkt gek, maar hier moeten we voorzichtiger mee omgaan."



Dodenfeest

De bisjpalen zelf zijn een prachtig voorbeeld van tribale kunst, zeker in de wetenschap dat het houtsnijwerk is uitgevoerd met stenen en schelpen.



Over een mes beschikten de makers van het Asmatvolk nog niet in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, toen de palen werden verscheept naar Nederland.