Tropenmuseum maakt digitaal namenmonument voor tot slaaf gemaakten

Het Tropenmuseum opent 23 juni 2022 de nieuwe vaste expositie Onze koloniale erfenis. Beeld Courtesy of the artist and Yavuz Gallery/tropenmuseum

Het namenmonument toont niet alleen namen, maar ook onderlinge relaties en persoonlijke verhalen. Het bestaat uit een grote projectie en touchscreens. De informatie is op verschillende manieren te doorzoeken. Als je op een naam klikt, zie je meer informatie over die persoon en verschijnt een projectie met de relaties van die persoon. Bijvoorbeeld de ouders en kinderen, of mensen die op dezelfde plantage leefden.

‘Zo laat het monument de sociale verbondenheid van tot slaaf gemaakte mensen zien. Want ondanks de poging tot slaaf gemaakten te ontmenselijken, behielden zij hun menselijkheid. Die hopen we op deze manier meer invoelbaar te maken,’ aldus het Tropenmuseum.

200.000 namen

Op het moment van de opening van de tentoonstelling, op 23 juni, zal het monument zo’n 200.000 namen bevatten, slechts een klein deel van de totale hoeveelheid mensen die tot slaaf werden gemaakt. Ook kan nieuw onderzoek worden toegevoegd, waardoor het monument steeds groeit, zo meldt het museum.

Vorige week introduceerde het museum een nieuw gebaar in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor de term tot slaaf gemaakte. Het vervangt volgens het museum het ‘pijnlijke beeld’ van het gebaar voor slaaf, waarbij een band om de nek met daaraan geschakeld een ketting wordt voorgesteld. Door het gebaar van geketende handen te hanteren, moet duidelijk zijn dat iemand in het koloniale verleden niet zelf koos voor dit leven, maar dat iemand anders nodig was om een persoon tot slaaf te maken.