Tropenmuseum gaat van het gas af: ‘Als het hier lukt, kan het overal’

Beeld anp

Het KIT is het grootste Amsterdamse rijksmonument tot nu toe dat deze stap zet.

Aanleiding voor de overstap naar gasloze verwarming is de renovatie van het Tropen Hotel op het terrein van het Tropeninstituut. De betonnen toren aan de rand van het Oosterpark wordt komende jaren van binnen en buiten grondig gerenoveerd. Ook de verwarmingsinstallatie – die ook het monumentale hoofdgebouw van warmte voorziet – bleek aan vervanging toe.

De keuze voor een warmte-koudeopslag draagt bij aan de missie van het instituut om van het rijksmonument en het omliggende terrein ‘dé hotspot van duurzaamheid in Amsterdam’ te maken.

Het is volgens de organisatie een behoorlijke uitdaging om het gebouw met een oppervlakte van zo’n 33.000 vierkante meter (vijf voetbalvelden) op deze manier te verwarmen. Mede vanwege de kwetsbare objecten die in het museum te vinden zijn is het belangrijk dat de ruimtes op een constante temperatuur blijven. “Als het ons lukt, dan kan het in principe overal,” zegt Louis van den Berghe, CFO van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

3,3 miljoen euro

Het KIT investeert 3,3 miljoen euro in de vervanging van de gasketels voor warmte-koudeopslag. De organisatie verwacht dit bedrag binnen een termijn van tien jaar terug te kunnen verdienen. Bij de heropening van het Tropen Hotel in juni 2023 moet het Koninklijk Instituut voor de Tropen volledig van het gas af zijn.