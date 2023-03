Tropenmuseum gaat met drie andere musea verder als Wereldmuseum

Het Tropenmuseum aan het Oosterpark gaat binnenkort verder onder de naam Wereldmuseum. Die naam zal ook op het pand komen. Beeld Nina Schollaardt

De musea uit Amsterdam, Berg en Dal, Leiden en Rotterdam werken al samen als Nationaal Museum van Wereldculturen en delen een collectie. Gezamenlijk waren de musea goed voor ruim 300.000 bezoekers in 2022.

“De naam Wereldmuseum past bij onze missie waarin we willen inspireren tot wereldburgerschap,” zegt algemeen directeur Marieke van Bommel.

In het najaar zal ook de vernieuwde huisstijl worden gelanceerd. Dat betekent onder andere dat de grote letters op de gevel van het rijksmonument, die nu Tropenmuseum spellen, zullen worden vervangen voor de nieuwe naam.

In 2014 fuseerden het Tropenmuseum, het Afrika Museum en het Museum Volkenkunde. En sinds 2017 werken de musea nauw samen met het Wereldmuseum in Rotterdam.

“Met onze tentoonstellingen en activiteiten, maar ook in ons voortdurende onderzoek gaan we uit van een wereld die we met elkaar delen en waarin we elkaar beïnvloeden. En juist dát willen we tot uiting brengen in de nieuwe naam,” aldus de directeur.