Tropenmuseum gaat koloniale roofkunst teruggeven

Dat zegt een woordvoerder van het museum. "Hoe dat precies in zijn werk gaat, weten we nog niet. Maar de voorwaarden worden dit jaar nog gepresenteerd. We vinden het heel belangrijk dat alle voorwerpen terugkomen bij de rechtmatige eigenaren."



Afrikaans erfgoed

Musea wereldwijd buigen zich al langer over de vraag wat ze met hun koloniale collecties moeten. Het debat werd aangezwengeld door de Franse president Macron, die vorig jaar bekendmaakte dat musea in Frankrijk binnen vijf jaar Afrikaans cultureel erfgoed zullen teruggeven aan de landen van herkomst.



Ook de vier Nederlandse volkenkundige musea, waar het Tropenmuseum bij is aangesloten, besluiten nu rekenschap af te leggen over de herkomst van hun collectie. Om hoeveel voorwerpen het gaat, is niet bekend.



De musea besluiten niet zelf welke restitutieverzoeken ze honoreren, want de collecties zijn staatseigendom. Daarom adviseren ze de minister, die uiteindelijk het besluit neemt.



