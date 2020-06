Tropenmuseum bekogeld met verfbommen door activisten

Een foto die is geplaatst door Helden van Nooit (@heldenvannooit) op 11 Jun 2020 om 18:00 PDT

Een wit bord boven de tijdelijke ingang van het gebouw is vannacht met rode verfbommen beklad, meldt een woordvoerder van het Tropenmuseum. De verf is inmiddels weggehaald en er is geen schade.

‘Geen recht aan het verleden’

De actie is opgeëist door het collectief Helden van Nooit, valt te lezen in een statement op Instagram. ‘Het Tropenmuseum is een koloniaal instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in in zijn kelder waarborgt. Ondanks dat zij hun racistische en koloniale achtergrond erkennen, doet dit geen recht aan het verleden. Collecties zijn geroofd en tot de dag van vandaag nog steeds niet teruggekeerd naar het land van herkomst.’

De groep bekladde eerder al driemaal in Rotterdam: het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven, het beeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art in de Witte de Withstraat. De gedenktekens zijn ingepakt met zwarte en witte doeken en met verf overgoten. De gemeente Rotterdam doet aangifte.

Directeur: begrip voor actie

De directeur van het Tropenmuseum, Stijn Schoonderwoerd, steunt de strijd tegen institutioneel racisme en begrijpt dat het belangrijk is om aandacht te vragen voor sporen uit het verleden. “Allereerst zijn we blij dat de groep erkent dat wij als Tropenmuseum ons koloniale verleden erkennen. Dit museum is ontstaan als onderdeel van een koloniaal systeem met structurele uitbuiting, geweld en racisme. Wij erkennen dat wij een rol hebben gespeeld in het uitdragen van bepaalde beelden die doorleven in hedendaags racisme.”

De groep Helden van Nooit beticht het museum ervan dat zij hun geroofde kunstwerken niet teruggeven aan het land van herkomst. “Die frustratie en onbegrip daarover kunnen wij ons goed voorstellen,” vertelt Schoonderwoerd. “Vorig jaar hebben wij ons standpunt bekendgemaakt over de teruggave van roofkunst. Ook wij zijn voorstander van teruggave van gestolen objecten. De realiteit is alleen dat niet wij, maar de landelijke overheid hierover gaat. Wij zijn een rijksmuseum en dat betekent dat onze collectie eigendom is van de staat. De landelijke overheid denkt na over beleid hierover.”

Het museum is niet van plan aangifte te doen. “We zien wat er maatschappelijk gaande is en dan is het niet passend om aangifte te doen.”