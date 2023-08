‘Troosteloos’ Buikslotermeerplein ondergaat gigantische metamorfose: niet alleen meer voor oude Noorderlingen

Het Buikslotermeerplein ondergaat de komende jaren een gigantische metamorfose. Aan de overkant verrijzen nieuwe torens terwijl het winkelcentrum hard werkt om aansluiting te vinden bij een nieuw publiek.

Stel, je neemt de metro naar halte Noord om wat te winkelen op het Buikslotermeerplein. Je loopt de trappen van het station af, en komt daar terecht in een gloednieuwe oase. Op het plein voor het stadsdeelkantoor staan druppelvormige bloembakken met bloeiende vlinderstruiken, gele en rode baksteentjes op de grond, en jonge bomen met houten zitjes. Aan weerszijden staan net opgeleverde appartementen, zoals het chique zandkleurige woonblok Paddington.

Het bruggetje over en je staat weer op een fors groen plein, waar mensen relaxen op bankjes of een potje basketbal spelen. Aan je linkerhand een enorme Pathé en zaken waar je wat kan eten en een hip spelletje kan spelen zoals een potje jeu de boules of glow-in-the-dark-midgetgolf.

En dan is daar opeens een gedrocht van een gebouw – het is niet aardig om te zeggen, maar er valt niet meer van te maken. Het is een maf, viezig samenraapsel van grijs uitgeslagen beton en verrotte kozijnen op azuurblauwe pootjes. Dit is Bowling Noord. Tot 2016 werd er nog door gehandicapten en buurtbewoners gebowld, tot het gebouw in 2016 werd gekraakt. Sindsdien staat het min of meer weg te kwijnen.

Treurcentrum

Daarachter ligt dan het Buikslotermeerplein en het winkelcentrum dat officieel Boven ’t Y heet, dat te boek staat als troosteloos, treurig zelfs. Een journalist die een boek schreef over plekken die mooi zijn van lelijkheid, noemde het plein ‘het treurcentrum van Amsterdam, misschien wel van heel Nederland’.

De komende tijd gaat er echter veel veranderen in dit stuk Amsterdam-Noord. Er komen nieuwe woningen, horecazaken, kantoren, een theater en twee musea. Het verrotte parkeerdek wordt gesloopt en het marktplein opgeknapt. Het gaat nog jaren duren, maar zo moet het Buikslotermeerplein van voornamelijk een winkelcentrum uitgroeien tot een bruisende plek waar het fijn wonen is en waar ’s avonds ook nog wat te beleven valt.

Onder de voormalige bowlingbaan huist kringloopwinkel De Lokatie – en die blijft –, boven zal worden gebruikt als cultureel buurthuis met studio’s en werkplekken. Beeld Jakob van Vliet

En: waar niet alleen de oude Noorderlingen hun heil vinden, maar waar ook de nieuwe bewoners graag komen. Want dat worden er véél, heel veel. De gemeente verwacht dat dit stadsdeel veruit het hardst zal groeien, van ruim 100.000 bewoners nu tot ruim 150.000 in 2050. En ze komen vlakbij wonen ook. Alleen al in het gebied rond het Buikslotermeerplein worden zo'n 2400 nieuwe woningen gebouwd.

Daan Woudhuysen is voorzitter van de winkeliersvereniging en manager van het winkelcentrum. Dat er in de buurt zoveel gebeurt vindt hij geweldig, zoals het nieuwe plein naast de metrohalte. “Dat is toch prachtig? Het is daar gezellig, er zijn leuke terrassen... Je krijgt hier ineens een heel nieuw soort leefbaarheid. Het is wachten totdat de mensen op het grasveld op een kleedje gaan liggen.”

Grindtegels

Tegelijkertijd staat hij voor de opgave zijn winkelcentrum op al die nieuwigheid aan te laten sluiten. “Eigenlijk is hier in twintig jaar niets gedaan,” zegt Woudhuysen terwijl hij langs de winkels loopt. Op de grond liggen grindtegels en alle winkelpuien zijn anders waardoor het geheel rommelig oogt. “Het meeste is oud en versleten.”

Een grootscheepse opknapbeurt laat nog wel een paar jaar op zich wachten: de winkels zijn van zo’n zestig verschillende eigenaren, dus die moeten er eerst samen uitkomen. Intussen heeft Woudhuysen de boel opgefleurd met picknicktafels, bloembakken en gekleurde lampionnen. Nieuwkomers, die ook nu al door de halte van de Noord/Zuidlijn veel vaker over het plein lopen, vragen vaak om meer service, zoals een openbaar toilet (is geregeld) en waterpunten (zit in de pijpleiding).

In de toekomst hoopt hij vooral op een forse uitbreiding van het aanbod. “Uitgebreid winkelen doen mensen niet meer. Ze willen even de H&M in, dan hun bloemkooltje halen bij de supermarkt, een pakketje wegbrengen, om daarna een hapje te gaan eten en naar de film te gaan. De hele santenkraam, dan klopt het. Je moet meegaan met die ontwikkelingen. Anders is dit gebied verloren.” Uiteindelijk moet het Buikslotermeerplein het centrum van Amsterdam-Noord worden. “En dan moet je wel een goed verhaal hebben.”

Woudhuysen wil de komende tijd hard werken om het beeld van het winkelcentrum alvast te keren. “Mensen hebben het bijvoorbeeld vaak over leegstand, maar dat zijn op dit moment maar 9 van de 150 winkels. Ik ben nu ook op zoek naar een belangrijke influencer die in Noord woont, met echt een paar honderdduizend volgers, die me kan helpen de perceptie te wijzigen.”

Toch houdt Woudhuysen zich zeker niet alleen bezig met de nieuwe Noorderlingen. Juist de oude garde, die vaak al decennia in de buurt wonen, moet zich er thuisvoelen. “De gemiddelde leeftijd van de mensen hier is nu nog hoog, dat zal gaan veranderen. Maar de sfeer is eigenzinnig, ‘Noord gestoord’, de mensen lachen een hoop en hebben het hart op de tong. Dat karakter moet je nooit, nooit verloochenen.”

Pasgeleden heeft Woudhuysen een bordje in een vijver achter het winkelcentrum laten zetten met de tekst ‘Crocodiles do not swim here’. Woudhuysen giert het uit van het lachen: typisch gevalletje oud-Noordse humor.

Make-over

Dat het Buikslotermeerplein niet alleen veel meer mensen krijgt te verhapstukken, maar ook mensen die net wat anders willen dan de oude garde, ziet Frank Reijgwart. Hij runt zijn winkel Boekhandel van Noord al achttien jaar, en is een van de weinige zelfstandige ondernemers die er lang zit.

“We verkochten altijd stapels roddelbladen en omroepbladen, naast mooie literaire boeken. Nu zijn het toch meer de lekkere romans waar je doorheengesleurd wordt – en vooral kinderboeken.” Dat komt door al die gezinnen die in de nieuwe wijken rond zijn winkel zijn komen wonen, zegt Reijgwart, naast een tafel vol prentenboeken en merchandise van populaire figuren. “Dus daar trekken we heel hard aan.”

Dat het plein en zijn winkelcentrum de komende jaren een flinke make-over krijgt, juicht hij alleen maar toe. “Ik hoor nu nog best vaak van mensen die hier in de buurt zijn komen wonen: goh, wat leuk, zit u hier al lang? Die ontdekken het winkelcentrum pas net. Die markt en dat parkeerdek... het is ook verschrikkelijk, daar moet al jaren iets mee gebeuren. Ik hoop wel dat die bowlingbaan een goede bestemming krijgt.”

Het chique zandkleurige woonblok Paddington werd deze zomer opgeleverd. Beeld Jakob van Vliet

Terug naar de bowlingbaan inderdaad. Jarenlang was er maar één plan: weg met die sta-in-de-weg, die straks de route naar het gloednieuw winkelgebied hinderlijk blokkeert. De gemeente had ’m zelfs met dat plan gekocht.

En toch gaat dat niet gebeuren, want een groep actieve Noorderlingen, verenigd in Coöperatie 5711, gaan het pand binnenkort van de gemeente overkopen. Architect Thijs van Spaandonk is een van de leden en zit in een kioskachtig zaakje onder de bowlingbaan dat de coöperatie alvast mag gebruiken. “Het is de eerste vraag die iedereen stelt: waarom is die bowling nog niet plat?”

Lachend: “Het ziet er natuurlijk ook niet uit, want het is twintig jaar niet onderhouden. Maar vrijwel altijd vertellen mensen ons daarna allerlei verhalen over de baan. Dat ze er kinderfeestjes hebben gehad, of een potje gingen bowlen op koopavond of nadat ze gingen eten in het wokrestaurant dat vroeger verderop zat. Dit gebouw heeft een hele belangrijke plek in het geheugen van mensen: het hoort echt bij het Buikslotermeerplein.”

Bingo

De coöperatie heeft daarom grote plannen met de bowlingbaan. Beneden blijft kringloopwinkel De Lokatie (die ook in de coöperatie zit), boven zal worden gebruikt als cultureel buurthuis met studio’s en werkplekken, waar buurtbewoners kunnen schrijven, muziek kunnen spelen of films kunnen maken. Ook komt er een grote gemeenschappelijke keuken en zalen voor evenementen zoals concerten of bingoavondjes. Een aantal bowlingbanen blijft behouden zodat er af en toe nog een balletje gegooid kan worden.

De buitenkant moet ook grof aangepakt worden, laat Van Spaandonk zien. Zo moeten de zwart uitgeslagen cementplaten waarmee het gebouw is bekleed er allemaal af. “Die zijn gewoon op. Ik zou er graag nieuwe panelen op zetten, met ramen erin, en dan bijvoorbeeld met groen bekleed, zodat het een iets vriendelijkere bunker wordt.” Ook moet het lekke dak vernieuwd en de kringloopwinkel helemaal gestript. “Dat zijn ooit drie aparte zaken geweest, je zit de verschillende tegelvloeren nog liggen. En alle kozijnen moeten vervangen: die van hout zijn verrot, die van staal verroest.”

Voor bovenop heeft de coöperatie nog een heel grote wens: een openbare daktuin. “Een rustplek, waar de oudere bewoners bijvoorbeeld met een kop koffie over het plein kunnen uitkijken. Want dit moet een plek zijn waar mensen kunnen genieten zonder geld uit te geven.”

Maar eerst moet er nog heel wat geld geregeld worden. De baan zelf mag gekocht worden voor 620.000 euro, en daarna is er zeker nog een miljoen nodig voor de verbouwing – en wellicht is dat ook nog enigszins optimistisch.

Van Spaandonk en zijn kompanen hopen de komende twee jaar de financiën rond te krijgen zodat de bouw kan beginnen, want inmiddels zijn ze ook behoorlijk verknocht geraakt aan het gebouw. Zelfs de immer kritische winkelcentrumchef Daan Woudhuysen is inmiddels om. “Ik heb jarenlang gezegd: slopen dat spuuglelijke ding! Maar inmiddels ben ook ik wel gecharmeerd van de plannen voor dit iconische gebouw.”

Hannah Stöve werkt sinds 2016 bij Het Parool. Als stadsverslaggever schrijft ze onder andere over de opleving van de Amsterdamse kraakscene en veranderende winkelstraten. Ook is ze regelmatig in de rechtbank te vinden.