Trippen op truffels onder toezicht? ‘Dat verdiept de ervaring’

Beeld anp

De inzichtgevende trips zijn niet geschikt voor mensen met een aandoening die is opgenomen in de DSM-5, een classificatieboek voor psychiaters en psychologen. Mensen komen dus niet naar de Piet Heinkade om met een trip van een therapieresistente depressie of een gegeneraliseerde angststoornis af te komen, zegt Hans van Wechem, psychiater van Field Trip Health. “Ze komen met existentiële vragen. Bij de screening sluiten we psychiatrische aandoeningen uit. Het gaat dus om cliënten, niet om patiënten.”

De werkzame stof in de truffels heet psilocybine en is in Nederland verkrijgbaar in smartshops. Psilocybine zorgt voor een andere realiteitswaarneming, waarbij bijvoorbeeld voorwerpen van kleur of vorm veranderen.

Onderdrukte emoties

Het middel kan ervoor zorgen dat mensen hun vaste denkpatronen loslaten en met hulp van een begeleider op een mildere manier tegen problematische levensvragen gaan aankijken. Ook kunnen onderdrukte emoties aan het licht komen, die met psychologische begeleiding beter kunnen worden verwerkt en zodoende voor minder lijdensdruk zorgen.

“We werken met een hoge dosering, dus wat er tijdens een trip gebeurt kan erg intens en confronterend zijn,” aldus Van Wechem. “Daarom is goede begeleiding belangrijk. Dat je in goede, veilige handen bent, verdiept de ervaring van de trip. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Alle elf medewerkers hebben zelf zo’n trip meegemaakt, zodat we kunnen begrijpen wat cliënten meemaken.”

Na de trip bespreken cliënt en therapeut de inzichten die eruit zijn voortgekomen. Er volgt ook een actieplan met onder meer meditatie-oefeningen voor ‘persoonlijke groei’.

Lsd om kampervaringen te verwerken

Therapie met psychedelica is niet nieuw. Befaamd zijn de lsd-trips waarmee psychiater Jan Bastiaans in de jaren zestig en zeventig mensen behandelde die leden onder ervaringen die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp opdeden. De laatste jaren maken geestverruimende middelen een comeback in de psychiatrie.

Mensen met een post-traumatische stress-stoornis (ptss) komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een psychiatrische behandeling met ‘partydrug’ mdma. Er wordt onderzocht of het een reguliere behandeling kan worden. Het onderzoek naar de toepassing van ketamine als reguliere behandeling tegen ernstige depressie is veelbelovend.

Ook Field Trip Health beroept zich op wetenschappelijke onderzoek als bewijs voor de heilzame werking van de trips. De organisatie valt onder het toezicht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Duur

Het aanbod van Field Trip Health is duur. Het goedkoopste traject kost 4150 euro, het duurste 7750. De organisatie heeft een duidelijk winstoogmerk. Het beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf heeft locaties in Canada en de Verenigde Staten. De locatie in Amsterdam is de eerste in Europa.

De vestiging op de Piet Heinkade is al sinds april in bedrijf, maar is sinds vandaag officieel open. Zo’n 5 à 10 cliënten hebben al onder begeleiding getript. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit het buitenland, aldus Van Wechem.