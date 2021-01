Trieste drillrapvete: 1 dode en 2 zwaar beschadigde verdachten

Herdenkingsbijeenkomst bij flat Florijn in de Bijlmer. Beeld Jean-Pierre Jans

Uren turen we op de openingsdag van het proces naar de beelden die bewakingscamera’s in de vooravond van 3 september 2019 maakten. De rechtbankvoorzitter noemt wat er zich op afspeelt ‘een soort zwaardgevecht’ tussen leden van de drillrapgroepen KSB (Kikkenstein Bende) en FOG (Fully Op Gevaar) uit Amsterdam-Zuidoost.

Boezemvrienden Alexio F. en Yamanney A. zijn met een vriendin naar de flat Florijn gekomen, ‘om hasj te kopen en te chillen’ op neutraal terrein tussen ‘hun’ K-buurt en het Venserpolder van FOG. Niemand wil vertellen of de jongemannen uit beide kampen elkaar verwachtten. Het is wel opvallend dat zowat iedereen bewapend is met messen, waaronder machetes.

Kapmessen

Op de beelden is te zien hoe de twee die nu verdachten zijn vanuit de hal van Florijn achteruit deinzen als leider Jay-Ronne Grootfaam met vijf leden van FOG uit de lift komt. Yamanney A. en Grootfaam slaan naar elkaar met hun kapmessen. Alexio F. trekt zijn veel kleinere mes en steekt naar Grootfaam om te voorkomen dat die zijn vriend doodt.

De cruciale vraag is of de steekbeweging die op de camerabeelden te zien lijkt, de fatale steek is die Grootfaam in zijn halsslagader raakt en een halsspier doorsnijdt. Grootfaam zijgt ineen en blijft roerloos op straat liggen, terwijl zijn rivalen weglopen, hun donkere jassen om hun middel binden en zo van signalement veranderen en hun messen dumpen.

Grootfaam sterft in het ziekenhuis, na complicaties tijdens een spoedoperatie en het verlies van drie liter bloed.

Zwakbegaafd

Als de rechtbank de beide zwakbegaafde verdachten heel rustig en geduldig ondervraagt, schetsen ze hortend en stotend wel wat goeddeels op de beelden is te zien. Cruciale vragen blijven echter onbeantwoord.

Hoe verhoudt deze verschrikkelijke escalatie zich tot de vete die KSB en FOG online al jarenlang uitvechten in drillraps, dreigementen en beledigingen? Waren de verdachten bewapend uit angst, omdat drie vrienden inmiddels ‘door FOG-leden’ waren neergestoken, of voor een wraakactie?

Doodsbang

Dat ze allebei doodsbang waren voor de grotere groep van FOG is op de beelden zichtbaar en begrijpelijk. Alexio F. over zijn steekbeweging: “Ik zag dat mijn vriend moeite had en dacht: als ik nu niets doe, gaat hij dood.” Al met al duurde het debacle 17 seconden.

Rechtbankvoorzitter Rinske Sipkens citeert in haar keurige dictie de bedreigingen en beledigingen uit de clips over en weer. KSB rapt over ‘mannen (van FOG red.) die rennen als ze de hit squad zien’; over ‘geshankt worden in je face’. FOG’s Grootfaam, artiestennaam RS, rapt dat hij zijn ‘shank (mes) met kracht in het lijf’ zal drijven van iemand van KSB. “Een gat in je lijf krijg je, minstens acht.”

Uit berichtenverkeer met zijn vriendin werd na zijn dood duidelijk dat Grootfaam zich er zeer van bewust was dat hij door KSB belachelijk werd gemaakt omdat hij zou hiden (schuilen) in de flats.

‘Dit is de sfeer waarin dit gebeurde’

“Dit is de sfeer waarin dit is gebeurd. U maakte deel uit van KSB en maakte drillraps tegen onder andere FOG,” constateerde rechter Sipkens. “Filmpjes met doodskopmaskers, grote zwaarden, messen… Hoe groter, hoe spannender. Het levert meer hits en clicks op als je een clip durft op te nemen in de buurt van de rivaliserende gang.”

Eerder deze maand werd ook Grootfaams jongere broer neergestoken, in Almere. Hij is net ontslagen uit het ziekenhuis.

Donderdagmorgen zal zijn moeder vertellen hoe vreselijk ze de dood van haar zoon en de aanval op diens broer vindt – zoals ook familieleden van drillrappers uit het KSB-kamp worstelen met het geweld.

Daarna zal de officier van justitie haar requisitoir houden, met de strafeisen tot besluit, en zullen de advocaten pleiten.