Triest einde aan trouwtournee lesbisch kunstenaarskoppel

Boom werd 40 jaar. "Ik hou meer van jou dan van het leven zelf," schreef Pierets maandag op Facebook.



Hun Project 22 begon in september in New York. Het stel gaf elkaar afgelopen oktober in Amsterdam voor de tweede keer het ja-woord, gevolgd door Antwerpen en trouwde voor de vierde en laatste keer in Parijs in november.



Daarna moest het stel hun project helaas afbreken. In december werden meerdere tumoren gevonden bij Boom en zeiden de artsen dat ze nog maximaal drie maanden te leven had.



Borstkanker

Boom en Pierets begonnen hun trouwtoernee juist nadat Boom eerder genezen was van borstkanker. "Het herstel kost moeite, maar gelukkig is ze genezen. Het is cliché, maar dan ga je toch nadenken wat je het liefst wilt en wat ons betreft is dat alles of niets," zei de Belgische Pierets in september vorig jaar tegen Het Parool.



"We willen met onze reis gelijke huwelijksrechten onder de aandacht brengen. Het idee is ontstaan toen we merkten dat vrienden niet eens wisten dat je toentertijd in maar 22 landen kon trouwen als homostel. Dat betekent dat je in 170 landen elkaar dus niet de hand kan geven," aldus Pierets eerder.