Trevor Noah, de presentator van The Daily Show, treedt op in Ziggo Dome

Beeld AFP

Trevor doet Amsterdam aan met zijn Loud & Clear Tour waarmee hij momenteel door de Verenigde Staten reist. De komiek staat volgend jaar april ook in Londen. Kaartjes voor het optreden in Amsterdam zijn vanaf vrijdagochtend te koop. Voor Trevor, die The Daily Show sinds 2015 presenteert, is de Ziggo Dome geen onbekend terrein. Vorig jaar trad hij er ook op.