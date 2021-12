Treurmars en een laatste groet: de Bijlmer bereidt een groots afscheid voor ter ere van Roy Ristie

Roy Ristie. Beeld Rink Hof

Speciale uitzendingen op de lokale radiostations, een condoleanceregister in winkelcentrum Amsterdamse Poort, een treurmars door het stadsdeel en een afscheidsbijeenkomst waar een laatste groet kan worden gebracht: geheel in de geest van de overledene bereidt de Bijlmer een groots afscheid voor van Roy Ristie, de vrijdag op 68-jarige leeftijd overleden mediaman, organisator, ondernemer en gangmaker.

De onverwachte dood van Ristie heeft een overweldigende hoeveelheid reacties losgemaakt, vertelt Saskia Bosnie die het afscheid coördineert. “Het plan was aanvankelijk om een afscheidsgedicht voor Roy te maken, maar er kwamen steeds meer mensen en organisaties met voorstellen bij. De telefoon gaat nog steeds. Iedereen doet mee. Jong en oud: de mensen die Roy al tientallen jaren kennen, maar ook mijn generatie die hem dankbaar is voor alle goede adviezen.”

In kunstcentrum Oscam in Amsterdamse Poort kan donderdag en vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur een condoleanceregister worden getekend. Er is ook een digitaal register, te vinden op de website condoleance.nl. In debatcentrum New Metropolis wordt vrijdag van 16.00 tot 17.30 een programma gepresenteerd met gasten die vertellen over hun herinneringen aan Ristie. De uitzending zal via een livestream te volgen zijn.

Treurmars

Op zaterdag wordt het afscheid vervolgd met een treurmars tussen 12.00 en 15.00 uur, waarbij de overledene in een koets door het stadsdeel wordt gereden. Op zondag vindt onder de naam Tribute to Roy een afscheidsbijeenkomst plaats, waar een laatste groet kan worden gebracht.

Bosnie: “Alles moet wel gebeuren volgens de corona-regels. Dus voor het fysieke afscheid is een QR-code nodig en iedereen moet een mondkapje dragen.”

Ristie zal in Suriname worden begraven. De kist met zijn stoffelijke resten wordt dinsdag naar Paramaribo gevlogen. Op maandag wordt op de Bijlmerdreef een erehaag gevormd om de overledene tijdens zijn laatste vertrek uit de Bijlmer uit te zwaaien.