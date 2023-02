‘Treur niet. Ik ben flink.’ De aangrijpende afscheidsbrief van Februaristaker Eduard Hellendoorn

De Amsterdamse verzetsman Eduard Hellendoorn schreef vlak voor zijn executie in 1941 een aangrijpende afscheidsbrief. Hij was gearresteerd omdat hij actief meedeed aan de Februaristaking. ‘Ik heb als mensch geleefd met idealen.’

De originele brief van één velletje hangt in de entree van het Verzetsmuseum. Het museum kreeg de brief recent uit handen van Hellendoorns kleindochter. In de brief aan zijn ‘liefste moeder’ schreef de verzetsman hoe moeilijk het voor hem is geweest, dat hij voor anderen heeft gedaan wat hij kon en aan zijn kinderen dacht. Ook spreekt hij zijn moeder moed in: ‘Treur niet. Ik ben flink.’

De in november 1912 in Amsterdam geboren Hellendoorn, communist in hart en nieren, riep op 25 februari 1941 bij de poorten van de metaalbedrijven in Noord arbeiders op om te gaan staken tegen de razzia’s en maatregelen van de nazi’s. Daags na de Februaristaking, die zaterdag bij de Dokwerker wordt herdacht, werd Hellendoorn op zijn werk bij uitgeverij Elsevier opgepakt. Hij had er een petitie als protest tegen de Jodenvervolging opgesteld.

Een collega van Hellendoorn, een machinezetter, vertelde in 1978 in De Waarheid dat er ‘een overvalwagen met zeker twintig nazi’s’ voor de deur stond om de 28-jarige Hellendoorn op te halen. “Hij werd rechtstreeks uit zijn tekenkamer weggehaald, op aanwijzing van een lid van de directie.”

Illustrator

Hellendoorn, vader van twee zoons en een dochter, was na zijn studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag als illustrator bij uitgeverij Elsevier gaan werken om zijn gezin te kunnen onderhouden. In de oorlog ging hij als illustrator voor de in de oorlog verboden CPN-uitgeverij Pegasus aan de slag, verspreidde de illegale krant De Waarheid en zamelde geld in voor onderduikers.

Na zijn arrestatie werd hij naar het Oranjehotel, de beruchte strafgevangenis in Scheveningen, gebracht en ter dood veroordeeld. Net als veel andere opgepakte verzetsmensen mocht hij op de dag van de executie nog een brief schrijven. Hellendoorn, die voor de oorlog van zijn vrouw gescheiden was, richtte die brief aan zijn moeder.

Op 13 maart 1941 werd hij samen met zeventien andere verzetsmensen op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Dichter Jan Campert, vader van schrijver Remco Campert, schreef hierover het beroemde gedicht Het lied der achttien dooden. Het gedicht werd op 10 februari 1943 afgedrukt in het illegale Parool.

In het Verzetsmuseum liggen tientallen afscheidsbrieven, zowel originelen als kopieën, van onder meer medestaker Joop IJisberg, Het Parool-medewerker Arie Addicks, en Willem Arondéus en Gerrit van der Veen die beiden de aanslag op het bevolkingsregister in 1943 organiseerden.

“De afscheidsbrieven zijn heel indringend. In de brieven, die vaak op dezelfde dag van de executie werden geschreven, maken de schrijvers vaak een balans op van hun leven. Addicks brief sprak wanhoop uit, veel anderen probeerden hun familie gerust te stellen, zoals Hellendoorn deed. Joop IJisberg moedigde zijn vrouw aan haar leven weer op te pakken,” zegt collectiebeheerder Filip Bloem.

Magda in de brief is de vriendin van Hellendoorn. Over haar is verder niets bekend, zegt collectiemedewerker David van Emden.