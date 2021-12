Nieuws

Trendwatcher Vincent Everts tijdens livestream overvallen in Nieuw-West

Trendwatcher Vincent Everts is woensdagavond in zijn eigen woning in Nieuw-West overvallen, terwijl hij te zien was in een livestream. Everts was in gesprek met onder anderen Maurice de Hond over de coronacrisis, toen drie mannen zijn huis binnenliepen.