Treinverkeer verstoord door werkzaamheden Zuidasdok

Werkzaamheden aan de A10 en het spoor bij station Amsterdam Zuid. Beeld ANP

Zaterdag werd al bekendgemaakt dat de werkzaamheden rondom de Zuidasdok vertraging oplopen. Door het slechte weer kon het dakdeel van de tunnel niet op tijd ingeschoven worden. De werkzaamheden werden nog zaterdag met spoed voortgezet.

Niet alle tijd is ingehaald, blijkt nu. Zondagochtend zou er vanaf zes uur ‘s ochtends weer beperkt treinverkeer zijn. Volgens de laatste planning zullen er vanaf tien uur treinen gaan rijden. Vrijdag en zaterdag reden er ook geen treinen vanwege de werkzaamheden.

Een woordvoerder van het project zegt dat er geen zorgen zijn voor de verdere afronding van het project. Vooralsnog zal de A10 Zuid maandagochtend om 05.00 weer open zijn voor verkeer.

Brittenpassage

Er wordt gewerkt aan een tunnel voor reizigers in het openbaar vervoer, de Brittenpassage. Een plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog moet op z’n plek worden geschoven. De plaat vormt zowel het dak van de passage als het spoordek waarover in de toekomst treinen gaan rijden. De passage is onderdeel van een groter project, het Zuidasdok. Dat project moet in 2028 klaar zijn.