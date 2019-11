Treinverkeer rond Zuidas hervat

Werkzaamheden aan de Zuidasdok. Beeld ANP

Zaterdag werd al bekendgemaakt dat de werkzaamheden rondom de Zuidasdok vertraging opliepen. Door het slechte weer kon het dakdeel van de tunnel niet op tijd ingeschoven worden. De werkzaamheden werden nog dezelfde dag met spoed voortgezet.

Amsterdam Zuid: vanaf 10 uur rijden de treinen in een aangepaste dienstregeling door werkzaamheden. https://t.co/axyyfHaEPO #Asdz NS online

Er wordt gewerkt aan een tunnel voor reizigers in het openbaar vervoer, de Brittenpassage. Een plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog moet op z’n plek worden geschoven. De plaat vormt zowel het dak van de passage als het spoordek waarover in de toekomst treinen gaan rijden. De passage is onderdeel van een groter project, het Zuidasdok. Dat project moet in 2028 klaar zijn.