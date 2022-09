Treinverkeer naar Bijlmer Arena zaterdag opnieuw ‘om veiligheidsredenen’ geschrapt. Gaan we dat vaker zien?

Station Amsterdam Bijlmer Arena. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wat is er zaterdag aan de hand bij station Bijlmer Arena?

Twee dingen: Ajax speelt om 20.00 uur in de Arena tegen Go Ahead Eagles, waar zo’n 55.000 supporters worden verwacht. Op precies hetzelfde moment begint in de Ziggo Dome een concert van De Dijk voor zeker 15.000 mensen. Voor beide evenementenlocaties is Amsterdam Bijlmer Arena hét aangewezen station om met de trein naartoe te reizen. Maar vanwege werkzaamheden tussen Amsterdam en Utrecht is er slechts één spoor beschikbaar. ‘Hierdoor is er geen treincapaciteit beschikbaar voor de bezoekers,’ liet de NS maandagmiddag weten.

Waarom komt de NS tot zo’n besluit? Heeft het ook te maken met het personeelstekort?

Naar eigen zeggen neemt NS de maatregel ‘met pijn in het hart’ om te voorkomen dat er ‘zeer onveilige situaties ontstaan’. “Dit is echt een uitzondering,” vertelt woordvoerder Erik Kroeze. “Met onveilige situaties bedoelen we in dit geval dat de kans groot is dat mensen in de verdrukking komen of zelfs op het spoor belanden. Amsterdam Bijlmer Arena – ook een metrostop – is ruim opgezet, maar kan ook in enorm tempo vollopen. Onze specialisten op het gebied van crowd control hebben in dit geval beoordeeld dat het station niet veilig genoeg zou zijn.” Het besluit heeft niet te maken met het personeelstekort bij de vervoerder.

Begin september werd het station ook tijdelijk platgelegd vanwege de verwachte drukte. Gaan we dit nu vaker zien? En op meer plekken?

Half juli ontstond voor de ingangen van het station enorme drukte na een concert van Ed Sheeran in de Arena en van Toto in de Ziggo Dome. Kroeze: “Die situatie was achteraf gezien te druk en moest beter. Daarom nam de NS voor 3 september, een dag van veel evenementen in het Arenagebied, het besluit om geen treinverkeer te laten stoppen op Bijlmer Arena. Dat verliep toen soepel.”

Station Bijlmer Arena is en blijft een ‘bijzonder geval’, door alle drukke evenementenlocaties in de buurt. Maar het is ‘echt heel wrang’ dat dit nu de tweede keer deze maand is dat de NS op deze manier moet ingrijpen, zegt Kroeze. “We zijn dus kritisch op onszelf. We hebben de organisaties in het Arenagebied niet goed inzichtelijk gemaakt dat we minder capaciteit hebben. Ook dat moet beter. Dit is en wordt geen standaard praktijk: het is een noodoplossing.”

Worden er dan wel afspraken gemaakt tussen de vervoerder en de evenementenlocaties?

Ja. Binnen het gezamenlijk overleg tussen de NS, het GVB, de gemeente en de drie evenementenlocaties waren de werkzaamheden van dit weekend dus ook bekend. “Maar over de consequenties zijn we erg laat geïnformeerd,” zegt Ronald Fiolet, directeur Operationele Zaken bij Ziggo Dome. “We zijn vooral teleurgesteld. Onze bezoekers zouden moeten kunnen vertrouwen op de NS.”

De concertzaal maakt zich ook enige zorgen over de toekomst. “Je kunt dit zien als incident, maar het is wel al de tweede keer in een maand. Het gebruik van station Bijlmer Arena wordt onzekerder, mensen zullen vaker met de auto moeten komen. Terwijl het idee is: minder auto's.” De NS baalt ook van dat extra autoverkeer, zegt Kroeze. “Dat is juist wat we normaal niet willen. Maar veiligheid gaat voor ons wel boven bereikbaarheid.”

De meeste mensen zullen zaterdag alsnog met het ov naar hun wedstrijd of concert willen gaan. Hoe wordt dat opgelost?

Vervoersbedrijf GVB gaat extra lange metrovoertuigen inzetten nu de treinen zaterdag niet stoppen bij de Arena. Dat gebeurde ook tijdens het eerste weekend van september. En ook worden er in samenwerking met de NS extra servicemedewerkers ingezet op het station om reizigers in goede banen te leiden, laat een woordvoerder van de GVB weten. “Reizigers moeten rekening houden met iets langere reistijden, maar we zorgen voor genoeg vervoer.”

