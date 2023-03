Treinreizigers stappen over zwaargewonde man op station Zaandam

Het treinstation van Zaandam. Beeld Kim van Dam/ANP

De man uit Purmerend was van de trap gevallen en hierbij ernstig gewond geraakt. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om de man te helpen. Agenten zorgden er samen met handhaving voor dat zij hun werk konden doen, maar dat ging met moeite.

‘Het is schrijnend om te zien en horen dat mensen het belangrijker vinden dat zij hun trein halen, dan dat een man goed verzorgd kan worden,’ schrijft de politie op Facebook. Zo zou een van de voorbijgangers hebben gezegd: ‘Waarom verplaatsen jullie die man niet, zodat ik erlangs kan? Mijn trein gaat zo!’

De politie heeft geen goed woord over het gebrek aan respect en fatsoen: ‘Het went ons nooit.’

Commentaar

Volgens Roderick de Veen, woordvoerder van de politie Noord-Holland, maken collega’s het soort gedrag in verschillende vormen vaker mee: collega’s die tijdens het verlenen van hulp commentaar krijgen van omstanders, omstanders die met ze in discussie gaan, of mensen die aanwijzingen niet opvolgen. Of, juist een andere vorm van hinder: foto’s en video’s maken van een ongeval.

De Veen noemt het voorbeeld van een dodelijk ongeval in Haarlem een tijdje terug. “Collega’s hadden daar de weg afgezet om onderzoek te doen. Ook dan zie je dat mensen maling hebben aan zo’n afzetting en gewoon hun weg vervolgen. Ze zeggen dan soms dingen als: ‘Ik moet mijn kind ophalen, ik moet erlangs.’”

Waar dat aan ligt, is gissen volgens De Veen. “Ik denk echt niet dat mensen altijd kwaad in de zin hebben, maar ze denken in dit soort gevallen toch eerst of alleen aan zichzelf.”

Jas uittrekken

Woordvoerder Esther Izaks van de politie Amsterdam vertelt dat zogenoemd ‘asociaal gedrag van omstanders’ niet wordt geregistreerd en dat het daarom niet mogelijk is het aantal incidenten te meten of te vergelijken. “Wat dan overblijft, zijn de ervaringen van de honderden politiemensen die we in Amsterdam hebben. En waarschijnlijk, als we al deze mensen zouden bevragen op hun ervaringen, komen er wel een aantal verhalen naar voren die niet zijn zoals we dat het liefste zien in de samenleving.”

Maar, zo is de persoonlijke ervaring van Izaks, de algemene tendens is gelukkig wel dat omstanders zeer betrokken zijn naar getroffenen. “De voorbeelden dat omstanders hun jas uittrekken voor iemand die op de grond ligt, iemand al eerste medische hulp of steun bieden, zijn dagelijks aan de orde.”

Dat beaamt ook De Veen. “Gelukkig gaat het in heel veel gevallen ook goed. In de gevallen dat collega’s wel stuiten op asociaal of egoïstisch gedrag, proberen we uit te leggen dat we er niet staan om mensen te pesten of te hinderen. We zijn er om hulp te verlenen, dat staat voorop. Hoe zou je willen dat er wordt gereageerd als jij of jouw geliefde er ligt?’