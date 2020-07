Treinen en wegen richting stranden vol, oproep om bezoek uit te stellen

Drukte rond het middaguur, op het strand van Zandvoort. Beeld zandoovrt

Vanwege het warme weer willen veel mensen deze vrijdag doorbrengen op het strand. Dat resulteert in overvolle treinen, liet de NS ’s ochtends al weten.

Haarlem-Zandvoort: door grote drukte is voldoende afstand houden in de trein onmogelijk. https://t.co/axyyfHaEPO #HlmZvt — NS online (@NS_online) 31 juli 2020

Toch laat de NS het vervoer zo goed mogelijk doorgaan. “We hadden al rekening gehouden met deze drukte,” laat een woordvoerder weten. “Daarom zetten we extra lange treinen in in de richting van Zandvoort en laten we ze langer doorrijden.” Normaal vertrekken er in de zomermaanden tot 19 uur ’s avonds vanaf Amsterdam en Haarlem in totaal zes treinen per uur, vrijdag wordt dat opgerekt tot 23 uur.

De NS wijst mensen er op Amsterdam Centraal op dat ze ook eerst de trein naar Haarlem kunnen nemen, om daar over te stappen naar Zandvoort. Dit om de massa’s zoveel mogelijk te spreiden. “Ook vragen we mensen om te overwegen wat later op de dag te vertrekken. We snappen dat iedereen het liefst een zo lang mogelijke dag op het strand heeft, maar het blijft vandaag heel lang mooi weer. Als het even kan is het beter om later in de middag of avond pas te gaan.”

Op de wegen richting Zandvoort en andere badplaatsen is het druk. De parkeerplaatsen bij Zandvoort, Bloemendaal, Castricum en Wassenaar staan helemaal vol. De Veiligheidsregio Kennemerland roept mensen daarom op niet naar Zandvoort te komen. “Wilt u nog naar Zandvoort? Doe het niet!”, twittert Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio waar Zandvoort onder valt.

De auto-parkeerplaatsen bij het strand en langs de Zeeweg zijn vol. Wie met de auto naar Castricum aan Zee wil, moet omkeren bij rotonde Bakkum. Wil je toch komen? Kies voor de (OV)fiets, of de (strand)bus. Later op de dag verwachten we minder drukte op de toevoerwegen. — Gemeente Castricum (@Castricum_NL) 31 juli 2020

Of het treinverkeer richting Zandvoort stilgelegd gaat worden als het echt te druk wordt, wil de woordvoerder van de NS niet zeggen. “Onze oproep dient als waarschuwing. De situatie is nu onder controle. Maar de door de overheid verplichte afstand houden is niet mogelijk.” Ze wijst erop dat dat sowieso al het geval is in het openbaar vervoer. “Vandaar natuurlijk de mondkapjesplicht.”