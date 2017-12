Trein ontruimd om brief op Amsterdam CS

Spoorbeheerder ProRail zegt dat rond kwart over elf 's ochtends een dreigbrief is gevonden en dat een explosievenverkenner en een speurhond de trein hebben gecontroleerd.



Volgens de politie werd de brief op Amsterdam CS gevonden, en kon worden opgemaakt dat er gevaar dreigde. Dat bleek niet het geval.



De internationale trein naar Berlijn passeert bij Oldenzaal de grens met Duitsland. De politie meldt dat ongeveer 85 reizigers door hulpdiensten zijn opgevangen. Zij zijn allemaal geregistreerd. Dat is standaardprocedure in dergelijke situaties. Ze konden per bus verder reizen.



Het overige treinverkeer in de regio heeft geen last van het politieonderzoek in Oldenzaal.