Trein naar Londen blijft tóch rijden vanaf Amsterdam CS – zelfs meer ruimte voor passagiers

Eurostar en de NS rijden op dit moment vier treinen per dag naar Londen (en vier terug). Beeld EPA

Doordat er meer ruimte beschikbaar komt, kunnen er ook meer reizigers instappen op CS dan nu: dat aantal kan straks groeien van 250 naar 600. Het betekent wel dat de Amstelpassage, die nu nog dient als doorgang voor passanten, straks niet meer toegankelijk is zonder te moeten in- en uitchecken. Dit was eerder nog een belangrijke eis bij de ingebruikname van de passage.

De internationale treinen kwamen stevig in de knel toen staatsecretaris Vivianne Heijnen in juni van dit jaar bekendmaakte dat de huidige terminal op CS moest wijken: de ruimte op perron 15b was nodig als bouwwerf voor de aanstaande werkzaamheden op en rond het station. Eurostar was juist van plan in september een vierde dagelijkse rit naar Londen toe te voegen. De populaire treinen naar Londen spelen een belangrijke rol als alternatief voor het vervuilende vliegtuig.

Kwijnend bestaan

Door gebruik te maken van de Amstelpassage wordt het probleem met spoor 15b opgelost. In de speciale vertrekhal vinden de noodzakelijke veiligheidscontroles plaats en – voor reizigers naar het Verenigd Koninkrijk – de paspoortcontrole.

De Amstelpassage lijdt al jaren een kwijnend bestaan. De winkelruimtes in de passage lijken nauwelijks gevuld te raken, de tunnel is een aaneenschakeling van pop-upstores. De boekenwinkel die er zat verkocht soms een hele ochtend helemaal niets. Ook wordt de tunnel regelmatig gebruikt voor feesten en andere afgeleide activiteiten.

De NS stelt dat de Amstelpassage grote voordelen biedt. Nu is het nog zo dat aan het aantal Londenreizigers vanaf Amsterdam een maximum is gesteld van 250 – meer kan de krappe terminal op het smalle perron niet aan. Straks kan dat aantal omhoog naar 600.

Moment verplaatsing nog onbekend

Wat de NS betreft is het de bedoeling dat de terminal toegankelijk is vanaf de middentunnel en dat deze, na het passeren van de noodzakelijke veiligheidscontrole en douanefaciliteiten, rechtstreeks toegang geeft tot de sporen waar de internationale trein naar Londen vertrekt.

De NS is enthousiast over de nieuwe locatie. Wel moet nog worden gekeken naar het moment waarop de oude terminal precies weg moet en de nieuwe passage open kan. Daarna wordt het besluit over de verplaatsing definitief genomen.

Eurostar en de NS rijden op dit moment vier treinen per dag naar Londen (en vier terug). De reistijd van centrum tot centrum is iets meer dan vier uur.