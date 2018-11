Travelbird maakt doorstart met banenverlies

Volgens de curator is de website van Travelbird hierdoor waarschijnlijk snel weer in de lucht. Maar hij betreurt dat er weinig van de oorspronkelijke werkgelegenheid behouden blijft.



Er gaan waarschijnlijk niet meer dan 25 van de oorspronkelijke ruim 300 medewerkers mee naar de nieuwe eigenaar. Travelbird ging begin deze maand op de fles, nadat het niet gelukt was om snel extra noodzakelijke financiering te regelen. De Secret Escapes Group is een van 's werelds grootste spelers op het gebied van online- reisaanbiedingen. Bij het bedrijf horen merken als Secret Escapes, Travelist en Slevomat.



Moeilijke omstandigheden

De curator spreekt van "de best beschikbare oplossing," gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin Travelbird was geraakt. Ook de Duitse reisorganisatie Holiday­guru had interesse.



Volgens de curator is het voormalige personeel van Travelbird over het algemeen zeer jong en mobiel. Veel zouden ook al weer ver zijn met het vinden van een andere baan. Over de verkoopprijs en voorwaarden van de doorstart, doet de curator geen mededelingen.



De problemen bij Travelbird kwamen eind oktober duidelijk aan het licht toen tientallen vakantiegangers op hun bestemming hun hotel niet in mochten. Dat kwam doordat de reisorganisatie de rekening niet had betaald. Travelbird dacht de betalingsachterstanden nog wel het hoofd te kunnen bieden. Die hoop bleek ongegrond. Mensen die een reis hadden geboekt waren aangewezen op de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).



Travelbird is na de start in 2010 explosief gegroeid en was in de eerste helft van dit jaar voor het eerst winstgevend. De afgelopen jaren hebben in totaal ruim 7 miljoen mensen een reis geboekt bij Travelbird.



Lees ook: Travelbird slachtoffer geworden van eigen groei