Traumaheli VUmc krijgt nieuwe standplaats in Westelijk Havengebied

Beeld ANP

De nieuwe uitvalsbasis komt op het terrein van Amsterdam Heliport, gelegen aan de Hornweg, vlak bij de Hemtunnel. De verhuizing, die kort na de zomer staat gepland, is met name ingegeven door de geluidsoverlast die de traumahelikopter bij omwonenden in Buitenveldert veroorzaakt.

“We hebben gekozen voor een locatie die optimale zorg door het Mobiel Medisch Team combineert met zo min mogelijk overlast voor omwonenden,” aldus Mark Kramer, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC, waarvan het VUmc onderdeel is. “De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee het team bij de patiënt kan zijn.”

24 uur per dag paraat

Sinds 1995 zijn het Mobiel Medisch Team en de traumahelikopter gestationeerd op het dak van het VUmc. Het team, dat ingezet wordt bij ernstige incidenten, bestaat uit een arts, verpleegkundige, chauffeur voor de auto en een piloot. Het staat 24 uur per dag paraat en wordt per etmaal gemiddeld zes tot zeven keer opgeroepen.

Het helikopterplatform op het dak van het ziekenhuis blijft wel bestaan vanwege het daar gevestigde traumacentrum. In principe belanden patiënten daar per ambulance, vergezeld van de arts van het Mobiel Medisch Team. Na de overdracht van de patiënt in VUmc wordt de arts door de helikopter opgehaald, zodat het team weer volledig is met het oog op een volgende oproep. Verwacht wordt dat het aantal landingen bij het VUmc wel drastisch omlaaggaat, van 2375 per jaar naar 380.

Met de bouw van de nieuwe standplaats in de haven kan nu worden begonnen. De beoogde opleverdatum aan het einde van het derde kwartaal van 2022 is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van bouwmaterialen en personeel. Het is niet uitgesloten dat er vertraging ontstaat als gevolg van de coronacrisis.

Woningbouw

De zoektocht naar alternatieve locaties voor de standplaats begon al enkele jaren geleden, omdat werd voorzien dat door plannen voor woningbouw op de Zuidas een groeiend aantal mensen geluidsoverlast zou kunnen ondervinden van de traumaheli bij VUmc.

Sinds drie jaar mag er ook ’s nachts met de helikopter worden gevlogen. “Dat maakt het voor omwonenden tot een hel,” aldus Mark Kramer. “Daarom is het goed dat er nu een oplossing komt.”

In de directe omgeving van het ziekenhuis is woningbouw nu niet toegestaan vanwege veiligheidsrisico’s. Schiphol was enige tijd in beeld als mogelijke standplaats, maar mede vanwege het extra werk dat dit voor luchtverkeersleiders zou opleveren stuitte dit op bezwaren bij de luchthaven.