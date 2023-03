Traumacentrum VUmc officieel over naar locatie AMC

Met de Ajax-bus reden medewerkers naar de nieuwe locatie: het AMC in Zuidoost. Beeld Het Parool

De sluiting was al lange tijd aangekondigd. Met tromgeroffel maakten medewerkers van de traumachirurgie een ronde langs diverse afdelingen in het VUmc. Het traumacentrum in Zuid bestond sinds 1997. Vanwege streven naar efficiëntere zorg en personeelsgebrek wordt het verplaatst naar Meibergdreef in Zuidoost. Op die locatie huist al sinds 2009 een traumacentrum. De samenvoeging maakt deel uit van de bestuurlijke fusie van VUmc en AMC tot Amsterdam UMC.

De fusie van de traumacentra houdt in dat zwaargewonde patiënten na een 112-oproep niet meer met loeiende sirenes naar de locatie VUmc worden vervoerd, maar alleen naar de locatie AMC. “Het gaat om iemand bij wie de hartslag of de bloeddruk binnen een uur kan wegvallen, waarna diegene komt te overlijden,” legde traumachirurg Frank Bloemers (Amsterdam UMC) vorig jaar uit. “Niet om een fietser met een gebroken been.” Voor die laatste categorie blijft de locatie VUmc voorlopig open, maar op termijn zal de spoedeisende hulp daar sluiten.

De sluiting van het traumacentrum komt voor uit het streven naar efficiëntere zorg en personeelsgebrek. “Zo kunnen we efficiënter met het schaarse personeel omgaan,” aldus Mark Kramer, bestuurder van Amsterdam UMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Voor de ludieke actie bij de historische sluiting kon de Ajax-bus worden vrijgemaakt. Traumachirurg Frank Bloemers van Amsterdam UMC is chirurgisch consulent bij Ajax.

JA21 stelde dat de traumazorg na bijvoorbeeld een terroristische aanslag in Amsterdam nu beperkt is door de sluiting van het traumacentrum op de locatie VUmc. Het ziekenhuis doet dat af als onzin.

De traumahelikopter blijft nog wel enkele maanden landen op het dak van het VUmc, maar per mei wordt de standplaats verplaatst naar het Westelijk Havengebied, op het terrein van Amsterdam Heliport. De standplaats van de traumahelikopter staat los van het verplaatste traumacentrum, zegt een voorlichter. “De helikopter vervoert vooral medici, minder vaak patiënten.” Na aankomst van de helikopter met medisch personeel bij een zwaar ongeval worden patiënt en medische personeel per ambulance naar een traumacentrum gebracht. Dat zal nu dus bij de locatie AMC zijn, niet meer bij de locatie VUmc.