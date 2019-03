Transportsector verrast door sluiting Piet Heintunnel

Volgens Van der Kuijl had Amsterdam samen met Evofenedex tot een veel effectievere oplossing kunnen komen. "De gemeente moet nog eens kijken of dit nu echt het beste besluit is voor de stad."



Dijksma maakte haar beslissing donderdag bekend in de gemeenteraad. De afsluiting voor vrachtwagens per 1 mei zal in ieder geval duren tot de renovatie van de tunnel in 2021. De Piet Heintunnel is een zeer belangrijke toegangsroute voor de binnenstad.



Het huidige plan van de gemeente betekent dat vrachtverkeer moet omrijden via routes die nu al propvol staan met verkeer.



Kleine busjes

De transportsector stelt dat de doorstroming slechter zal worden en leveringen niet meer of pas veel later zullen aankomen. Daar komt bij dat omrijden via de S112 en S116 volgens hen de bedrijven op kosten zal jagen en dat het voor de stad meer luchtvervuiling betekent.



Volgens TLN is het raar dat kleine busjes, zwaarder dan 3,5 ton, niet meer door de tunnel mogen en touringcars wel. "Ook al zitten daar veertig passagiers in, de tank zit vol diesel en zo'n ding weegt bijna 25 ton."