Transgender op de Zuidas: 'Ze namen me niet meer serieus'

Het was tijdens een uitje met de partners van het advocatenkantoor, in 2009, in het zomerhuisje van een van de compagnons. "Er was ook een zwembadje bij. Ik was begonnen met hormonen slikken, dus ik had beginnende borstvorming. Ik ging het water in, gewoon in mijn zwembroek. Een beetje oppassen, dacht ik zelf. Gewoon op mijn buik zwemmen, enzo."



Maar daar had hij, ze was toen nog een hij, de collega's onderschat.