Transgender mishandeld in metro bij station Duivendrecht

Beeld ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie naar aanleiding van een artikel van De Telegraaf.

Het incident vond zaterdagavond plaats rond 19.30 uur. Tegen De Telegraaf zei een getuige dat de mannen in de metro ‘achter de vrouw aangingen’ en haar een ‘keiharde’ trap gaven. Deze getuige heeft toen de politie gebeld.

Op station Henk Sneevlietweg heeft de politie de mannen gearresteerd. Volgens de getuige was de vrouw ‘totaal kapot’ van de mishandeling.

Een woordvoerder van de politie bevestigde het bericht van De Telegraaf, maar gaf aan dat de vrouw nog geen aangifte heeft gedaan. Dat doet ze waarschijnlijk woensdagmiddag alsnog.

In principe is in zo’n geval een aangifte nodig om tot vervolging over te gaan, maar soms is er voldoende bewijs (zoals getuigen) en kan de politie de zaak zelf bij het Openbaar Ministerie aandragen.