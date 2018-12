Transgender ambtenaren krijgen transitieverlof

Amsterdam wil een 'rolmodel zijn voor andere organisaties', zo schrijft wethouder Touria Meliani, verantwoordelijk voor personeel en organisatie bij de gemeente, aan de raad.



Daarom neemt de gemeente in haar regeling voor ambtenaren op dat zij voortaan recht hebben op betaald transitieverlof. Dit is bedoeld voor ambtenaren die van geslacht veranderen en behandelingen moeten ondergaan.



Voorbeeldfunctie

Om zo'n periode zo soepel mogelijk te laten verlopen, mag een transgender medewerker op verlof. Wethouder Meliani voert met dit besluit een amendement uit van SP, D66, GroenLinks, Partij van de Ouderen en VVD, dat in de vorige raadsperiode is aangenomen.



"Amsterdam vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere organisaties," zegt Jan-Bert Vroege (D66). "Dit verlof is geen gunst, maar een recht."



De gemeente loopt met dit besluit voor de troepen uit, want landelijke invoering is nog onderwerp van discussie.